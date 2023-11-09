الأهلى يتجه للغردقة اليوم لمواجهة الجونة فى دوري NILE

MENAFN - Youm7) يختتم فريق الكرة بالنادي الأهلي تدريباته اليوم ،الجمعة، حيث يتدرب الفريق في ملعب التتش ثم يطير إلى مدينة الغردقة لمواجهة الجونة في الخامسة من مساء غداً ، السبت، في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة لبطولة الدوري الممتاز ( دوري nile ).

ويحدد السويسري مارسيل كولر عدة أمور خلال مران اليوم خاصة بمواجهة الغد التي يتطلع خلالها المدير الفني لتحقيق فوز يواصل به سلسلة الإنتصارات التي حققها المارد الأحمر في بطولة الدوري هذا الموسم حيث فاز في الجولات الأربعة التي خاضها حتى الأن ، أمام المصري والإسماعيلي والمقاولون العرب وسيراميكا ، ويتطلع المدير الفني للفوز على الجونة قبل فترة توقف الدوري المقبلة لخوض منتخب مصر مباراتي جيبوتي وسيراليون بتصفيات كأس العالم .

بعيداً عما سبق ، رفض مارسيل كولر المدير الفني للأهلي فكرة تقييم لاعبيه بعد الفوز على سيراميكا بهدفين مقابل هدف، قائلا:" لن أقيم لاعبي في التلفزيون أو امام الشاشات ، وقال كولر: "سعداء بالثلاث نقاط والفوز في نهاية المباراة، خاصة اننا لم نكن جيدين في الشوط الأول، والمنافس فريق محترم وعمل مباراة كبيرة، في الشوط الثاني تحسن الأداء واللاعبين شعروا أن الأمور انتهت بعد التقدم، وجاء هدف للمنافس وكان مهم من اجل استفاقة اللاعبين".

أوضح: "الفريق نجح في العودة وتسجيل هدف في نهاية المباراة وتحقيق الفوز ، ولدينا لاعبين لديها قدرات عالية، وظهر بعد الدقيقة 70 وكل اللاعبين ضغطوا على نفسهم وأظهروا امكانياتهم، من أجل تحقيق الفوز".

وكشف عن الورقة التي منحها للاعبيه قبل نهاية المباراة قائلا: "منحت ورقة إلى موديست ومنحها إلى كوكا والأخير منحها إلى عبد المنعم لتنفيذ بعض التعليمات في المباراة، كما أن أفشة سجل هدفا برأسية رائعة وهو نادرا ما يسجل أهداف برأسه ولكنه كان هدفا جميلا".

وعن عدم ظهور أنتوني موديست مهاجم الأهلي بمستوى جيد مع الأهلي حتى الآن، رد: "موديست يحتاج وقت ورتم مباريات حتى يصل إلى فورمة أعلى وكان في المباراة الماضية أمام المقاولون جيدا وأظهر بعض القدرات ولكن نحتاج منه الكثير في الفترة القادمة، ونأمل أن يقدم الإضافة، وهو في مرحلة تجهيز بدني ولذلك كان من الصعب مشاركته أساسيا في مباراتين متتاليتين في أقل من 48 ساعة ولدينا ثقة أن يكون أفضل في الفترة القادمة".



