جناح الكويت في إكسبو الدوحة للبستنة يطلق مجلة الكترونية أسبوعية

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة 9 - 11 (كونا) -- أطلق جناح الكويت في معرض إكسبو 2023 الدوحة للبستنة اليوم الخميس مجلة الكترونية أسبوعية تعنى بأخبار وفعاليات الجناح في المعرض.
وقال الممثل الإعلامي لجناح الكويت في المعرض ناصر الشمري لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الهدف من المجلة الالكترونية هو جمع أخبار الجناح الكويتي المشارك في المعرض من اخبار وفعاليات ومناسبات لتكون متاحة لجميع المهتمين والزائرين.وأضاف الشمري ان المجلة الالكترونية هي اول المجلة الكترونية تعنى بإخبار الجناح وتهتم برصد كل الفعاليات والمناسبات التي تقام في الجناح علاوة على رصد ردود أفعال الزوار وعمل لقاءات معهم لتكون مرجعا للمهتمين بالجناح.
وذكر بأن فكرة المجلة مستوحى من مجلة بيئتنا الالكترونية التي تصدرها الهيئة العامة للبيئة وهي كذلك أول مجلة بيئية إلكترونية تصدر في دولة الكويت.
وأفاد ان المجلة تتكون من عدة اقسام هي اخبار الجناح ولقاءات مع الزوار وصور تفاعلية والمناسبات والفعاليات التي يقوم بها الجناح لافتا الى ان المجلة متوفرة على حساب جناح الكويت في مواقع التواصل الاجتماعي والموقع الرسمي للهيئة العامة للبيئة.
يذكر أن معرض (إكسبو 2023 الدوحة) للبستنة انطلق في الثاني من أكتوبر الماضي تحت شعار (صحراء خضراء بيئة أفضل) ويستمر لغاية 28 مارس 2024 بالعاصمة القطرية الدوحة. (النهاية)
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