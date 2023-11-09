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فلسطين: 18 شهيدا بالضفة الغربية جراء عدوان الاحتلال على جنين ومدن أخرى

11/9/2023 11:24:01 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 9 - 11 (كونا) -- ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين الذين قضوا بسبب عدوان الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية اليوم الخميس إلى 18 شهيدا.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها إن 14 شابا استشهدوا جراء عدوان الاحتلال الاسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها.
واضافت ان شابا اخر استشهد خلال مواجهات اندلعت بين الشبان وجيش الاحتلال الاسرائيلي اثناء اقتحامه مخيم بلاطة للاجئين شرق مدينة نابلس.
كما استشهد شاب من مخيم (الامعري) للاجئين قرب رام الله وشاب اصيب في مواجهات مع قوات الاحتلال في (الخليل) كما استشهد فلسطيني في الخمسينيات من العمر في (بيت لحم).
وقال الناطق باسم الرئاسة نبيل ابو ردينة ان حكومة الاحتلال تصعد من حربها الشاملة على الشعب الفلسطيني في غزة والضفة بما فيها القدس وانها انتقلت في عدوانها الشامل في غزة الى الضفة الغربية حيث قتلت واصابات العشرات.
واضاف في بيان له أن الاحتلال يهدف من خلال هذه الحرب الشاملة إلى قتل أكبر عدد من الفلسطينيين وتهجيرهم وتصفية القضية الفلسطينية.
ودعا ابو ردينة القمتين العربية والاسلامية المقبلتين الى اخذ قرارات تتناسب وحجم العدوان الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني وحجم هذه الجرائم المرتكبة بحقه. (النهاية)

ن ق / ه س ص



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