فلسطين: 18 شهيدا بالضفة الغربية جراء عدوان الاحتلال على جنين ومدن أخرى

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 9 - 11 (كونا) -- ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين الذين قضوا بسبب عدوان الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية اليوم الخميس إلى 18 شهيدا.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها إن 14 شابا استشهدوا جراء عدوان الاحتلال الاسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها.
واضافت ان شابا اخر استشهد خلال مواجهات اندلعت بين الشبان وجيش الاحتلال الاسرائيلي اثناء اقتحامه مخيم بلاطة للاجئين شرق مدينة نابلس.
كما استشهد شاب من مخيم (الامعري) للاجئين قرب رام الله وشاب اصيب في مواجهات مع قوات الاحتلال في (الخليل) كما استشهد فلسطيني في الخمسينيات من العمر في (بيت لحم).
وقال الناطق باسم الرئاسة نبيل ابو ردينة ان حكومة الاحتلال تصعد من حربها الشاملة على الشعب الفلسطيني في غزة والضفة بما فيها القدس وانها انتقلت في عدوانها الشامل في غزة الى الضفة الغربية حيث قتلت واصابات العشرات.
واضاف في بيان له أن الاحتلال يهدف من خلال هذه الحرب الشاملة إلى قتل أكبر عدد من الفلسطينيين وتهجيرهم وتصفية القضية الفلسطينية.
ودعا ابو ردينة القمتين العربية والاسلامية المقبلتين الى اخذ قرارات تتناسب وحجم العدوان الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني وحجم هذه الجرائم المرتكبة بحقه. (النهاية)
ن ق / ه س ص
MENAFN09112023000071011013ID1107404718
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.