(أتلتيكو مدريد) الإسباني يمدد عقد مدربه دييغو سيميوني حتى عام 2027

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 9 - 11 (كونا) -- أعلن نادي (أتلتيكو مدريد) الإسباني لكرة القدم اليوم الخميس تمديد عقد مدربه دييغو سيميوني حتى 30 يونيو 2027.
وقال النادي في بيان على موقعه الالكتروني ان المدرب الأرجنتيني هو المدرب الذي قاد أكبر عدد من المباريات للفريق الأول في تاريخ النادي (642 مباراة) ويعد كذلك الأكثر نجاحا بتحقيقه ثمانية ألقاب والمدرب الذي قاد الفريق نفسه لأكبر عدد من المواسم في تاريخ الدوري الإسباني.
وأضاف البيان ان سيميوني حقق حتى الآن 380 فوزا لافتا إلى ان الفريق تأهل دائما بقيادته لدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا في انجاز لم يعادله في المواسم ال11 الأخيرة سوى (مانشستر سيتي) و(بايرن ميونخ) و(برشلونة) و (ريال مدريد) و(باريس سان جيرمان). (النهاية)
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