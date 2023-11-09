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(أتلتيكو مدريد) الإسباني يمدد عقد مدربه دييغو سيميوني حتى عام 2027

11/9/2023 11:24:01 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 9 - 11 (كونا) -- أعلن نادي (أتلتيكو مدريد) الإسباني لكرة القدم اليوم الخميس تمديد عقد مدربه دييغو سيميوني حتى 30 يونيو 2027.
وقال النادي في بيان على موقعه الالكتروني ان المدرب الأرجنتيني هو المدرب الذي قاد أكبر عدد من المباريات للفريق الأول في تاريخ النادي (642 مباراة) ويعد كذلك الأكثر نجاحا بتحقيقه ثمانية ألقاب والمدرب الذي قاد الفريق نفسه لأكبر عدد من المواسم في تاريخ الدوري الإسباني.
وأضاف البيان ان سيميوني حقق حتى الآن 380 فوزا لافتا إلى ان الفريق تأهل دائما بقيادته لدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا في انجاز لم يعادله في المواسم ال11 الأخيرة سوى (مانشستر سيتي) و(بايرن ميونخ) و(برشلونة) و (ريال مدريد) و(باريس سان جيرمان). (النهاية)

ه ن د / ف ا س



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