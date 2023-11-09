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بلجيكا تدرس الاعتراف بفلسطين دولة مستقلة

11/9/2023 11:24:01 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بروكسل - 9 - 11 (كونا) قالت وزيرة التنمية البلجيكية كارولين جينز اليوم الخميس إن الحكومة تدرس حاليا مع عدة دول أوروبية إمكانية الاعتراف بفلسطين دولة مستقلة وفرض حظر على تأشيرات الدخول للمستوطنين المتطرفين من الاحتلال.
وجددت جينز في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء البلجيكية دعوتها لاتخاذ إجراءات إضافية لوقف العنف.
وأضافت "إذا استمرت إسرائيل في قصف المدنيين الأبرياء ولم تستجب للدعوات المتكررة لوقف إطلاق النار أو على الأقل وقف إطلاق النار فإن الأمر متروك للمجتمع الدولي لتكثيف الضغط بإجراءات مضادة".
وأضافت أن بلجيكا ستقدم مليوني يورو ( 1ر2 مليون دولار) مساعدات إنسانية لغزة.
وتأتي المساعدات الإنسانية الإضافية بالإضافة إلى مبلغ مليوني يورو الذي تعهدت به بلجيكا بالفعل والمخصص لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا). (النهاية)

ن خ / ه س ص



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