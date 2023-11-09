بلجيكا تدرس الاعتراف بفلسطين دولة مستقلة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) بروكسل - 9 - 11 (كونا) قالت وزيرة التنمية البلجيكية كارولين جينز اليوم الخميس إن الحكومة تدرس حاليا مع عدة دول أوروبية إمكانية الاعتراف بفلسطين دولة مستقلة وفرض حظر على تأشيرات الدخول للمستوطنين المتطرفين من الاحتلال.
وجددت جينز في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء البلجيكية دعوتها لاتخاذ إجراءات إضافية لوقف العنف.
وأضافت "إذا استمرت إسرائيل في قصف المدنيين الأبرياء ولم تستجب للدعوات المتكررة لوقف إطلاق النار أو على الأقل وقف إطلاق النار فإن الأمر متروك للمجتمع الدولي لتكثيف الضغط بإجراءات مضادة".
وأضافت أن بلجيكا ستقدم مليوني يورو ( 1ر2 مليون دولار) مساعدات إنسانية لغزة.
وتأتي المساعدات الإنسانية الإضافية بالإضافة إلى مبلغ مليوني يورو الذي تعهدت به بلجيكا بالفعل والمخصص لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا). (النهاية)
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