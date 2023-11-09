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الجمعية العامة ومجلس الأمن ينتخبان 5 قضاة بمحكمة العدل الدولية

11/9/2023 11:24:01 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 9 - 11 (كونا) -- صوت كل من الجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي اليوم الخميس لانتخاب خمسة قضاة بمحكمة العدل الدولية لفترة ولاية مدتها تسع سنوات تبدأ في 6 فبراير 2024.
وذكرت الأمم المتحدة أن قائمة المرشحين تضم تسعة أشخاص هم بوجدان-لوسيان أوريسكو (رومانيا) وتشالوكا بياني (زامبيا) وهيلاري تشارلزوورث (أستراليا) وسارة هال كليفلاند (الولايات المتحدة) وأحمد فتح الله (مصر) وكيريل غيفورجيان (الاتحاد الروسي) وخوان فيردوزكو (المكسيك) وأنطوان كيسيا-مبي ميندوا (الكونغو الديمقراطية) وديري تلادي (جنوب أفريقيا).
وتعد محكمة العدل الدولية الجهاز القضائي الرئيس للأمم المتحدة ومقرها في قصر السلام في لاهاي بهولندا حيث تتولى المحكمة الفصل طبقا لأحكام القانون الدولي في النزاعات القانونية التي تنشأ بين الدول وتقديم آراء استشارية بشأن المسائل القانونية التي قد تحيلها إليها أجهزة الأمم المتحدة.
وتتألف المحكمة من 15 عضوا (قاضيا) منتخبين لمدة تسع سنوات من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن. (النهاية)

ع س ت / ه س ص



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