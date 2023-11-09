الجمعية العامة ومجلس الأمن ينتخبان 5 قضاة بمحكمة العدل الدولية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 9 - 11 (كونا) -- صوت كل من الجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي اليوم الخميس لانتخاب خمسة قضاة بمحكمة العدل الدولية لفترة ولاية مدتها تسع سنوات تبدأ في 6 فبراير 2024.
وذكرت الأمم المتحدة أن قائمة المرشحين تضم تسعة أشخاص هم بوجدان-لوسيان أوريسكو (رومانيا) وتشالوكا بياني (زامبيا) وهيلاري تشارلزوورث (أستراليا) وسارة هال كليفلاند (الولايات المتحدة) وأحمد فتح الله (مصر) وكيريل غيفورجيان (الاتحاد الروسي) وخوان فيردوزكو (المكسيك) وأنطوان كيسيا-مبي ميندوا (الكونغو الديمقراطية) وديري تلادي (جنوب أفريقيا).
وتعد محكمة العدل الدولية الجهاز القضائي الرئيس للأمم المتحدة ومقرها في قصر السلام في لاهاي بهولندا حيث تتولى المحكمة الفصل طبقا لأحكام القانون الدولي في النزاعات القانونية التي تنشأ بين الدول وتقديم آراء استشارية بشأن المسائل القانونية التي قد تحيلها إليها أجهزة الأمم المتحدة.
وتتألف المحكمة من 15 عضوا (قاضيا) منتخبين لمدة تسع سنوات من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن. (النهاية)
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