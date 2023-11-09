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سلطان عمان يمنح وزير المالية صلاحية الإعفاء من الضرائب

11/9/2023 11:24:01 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مسقط - 9 - 11 (كونا) -- أصدر السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان اليوم الخميس مرسوما يمنح بموجبه وزير مالية السلطنة صلاحية الإعفاء من الضرائب.
وتضمن المرسوم الذي حمل الرقم (80 / 2023) بشأن الإعفاء من الضرائب أنه بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة وعلى قانونها المالي وقوانين ضريبة الدخل والضريبة الانتقائية والقيمة المضافة وعلى نظام جهاز الضرائب واعتماد هيكله التنظيمي تم منح وزير المالية اختصاص الإعفاء من الضرائب أينما ورد في القوانين والمراسيم السلطانية وذلك بحسب المادة الأولى من المرسوم.
وتقرر في المادة الثانية منه إلغاء كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه على أن ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره. (النهاية)

ن ف ع / ه س ص



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