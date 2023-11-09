سلطان عمان يمنح وزير المالية صلاحية الإعفاء من الضرائب

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) مسقط - 9 - 11 (كونا) -- أصدر السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان اليوم الخميس مرسوما يمنح بموجبه وزير مالية السلطنة صلاحية الإعفاء من الضرائب.
وتضمن المرسوم الذي حمل الرقم (80 / 2023) بشأن الإعفاء من الضرائب أنه بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة وعلى قانونها المالي وقوانين ضريبة الدخل والضريبة الانتقائية والقيمة المضافة وعلى نظام جهاز الضرائب واعتماد هيكله التنظيمي تم منح وزير المالية اختصاص الإعفاء من الضرائب أينما ورد في القوانين والمراسيم السلطانية وذلك بحسب المادة الأولى من المرسوم.
وتقرر في المادة الثانية منه إلغاء كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه على أن ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره. (النهاية)
ن ف ع / ه س ص
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