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وزيرا خارجية إيران وقطر يبحثان سبل إنهاء العدوان الإسرائيلي على غزة

11/9/2023 11:24:00 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) طهران – 9 – 11 – (كونا) -- بحث وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان اليوم الخميس مع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن السبل السياسية لإنهاء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.
وذكرت وكالة انباء الطلبة الإيرانية (إيسنا) أن عبداللهيان والشيخ محمد بن عبدالرحمن بحثا في اتصال هاتفي السبل السياسية لإنهاء العدوان الإسرائيلي الوحشي والوقف الفوري لإطلاق النار وإرسال المساعدات الإنسانية لأهالي غزة.
وندد الوزيران "بشدة" باستمرار العدوان الإسرائيلي وأعربا عن قلقهما "العميق" إزاء الوضع الإنساني في غزة مع استمرار الهجمات العسكرية الواسعة على المدنيين والنساء والاطفال. (النهاية)

م و


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