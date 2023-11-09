وزيرا خارجية إيران وقطر يبحثان سبل إنهاء العدوان الإسرائيلي على غزة

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- Kuwait News Agency (KUNA)) طهران – 9 – 11 – (كونا) -- بحث وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان اليوم الخميس مع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن السبل السياسية لإنهاء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.
وذكرت وكالة انباء الطلبة الإيرانية (إيسنا) أن عبداللهيان والشيخ محمد بن عبدالرحمن بحثا في اتصال هاتفي السبل السياسية لإنهاء العدوان الإسرائيلي الوحشي والوقف الفوري لإطلاق النار وإرسال المساعدات الإنسانية لأهالي غزة.
وندد الوزيران "بشدة" باستمرار العدوان الإسرائيلي وأعربا عن قلقهما "العميق" إزاء الوضع الإنساني في غزة مع استمرار الهجمات العسكرية الواسعة على المدنيين والنساء والاطفال. (النهاية)
م و
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