لبنان: المقاومة تقصف دبابتي ميركافا للاحتلال الإسرائيلي

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- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 9 - 11 (كونا) -- قالت المقاومة الإسلامية في لبنان اليوم الخميس إنها قصفت دبابتي ميركافا لجيش الاحتلال الاسرائيلي بقذائف صاروخية في مستعمرة المطلة فرد الأخير بقصف قرى ومواقع في جنوب لبنان.
ونقلت (الوكالة الوطنية للاعلام) اللبنانية بيانا اصدرته (المقاومة الاسلامية) أن مقاتليها "استهدفوا بالقذائف الصاروخية دباباتي ميركافا في مستوطنة المطلة وسقط طاقمهما بين قتيل وجريح".
وقالت الوكالة الوطنية.
وأضاف أن جيش الاحتلال رد بقصف سهل (مرجعيون) بالقنابل الفوسفورية واستهدف بقذائف المدفعية بلدات بجنوب لبنان.
وذكرت ان حرائق نشبت في احراج بلدتي (رامية) و(عيتا الشعب) جراء قصف قوات الاحتلال للمنطقة بقذائف حارقة. (النهاية)
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