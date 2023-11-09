Friday, 10 November 2023 08:23 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


لبنان: المقاومة تقصف دبابتي ميركافا للاحتلال الإسرائيلي

11/9/2023 11:24:00 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 9 - 11 (كونا) -- قالت المقاومة الإسلامية في لبنان اليوم الخميس إنها قصفت دبابتي ميركافا لجيش الاحتلال الاسرائيلي بقذائف صاروخية في مستعمرة المطلة فرد الأخير بقصف قرى ومواقع في جنوب لبنان.
ونقلت (الوكالة الوطنية للاعلام) اللبنانية بيانا اصدرته (المقاومة الاسلامية) أن مقاتليها "استهدفوا بالقذائف الصاروخية دباباتي ميركافا في مستوطنة المطلة وسقط طاقمهما بين قتيل وجريح".
وقالت الوكالة الوطنية.
وأضاف أن جيش الاحتلال رد بقصف سهل (مرجعيون) بالقنابل الفوسفورية واستهدف بقذائف المدفعية بلدات بجنوب لبنان.
وذكرت ان حرائق نشبت في احراج بلدتي (رامية) و(عيتا الشعب) جراء قصف قوات الاحتلال للمنطقة بقذائف حارقة. (النهاية)

ك ب ش / ه س ص



MENAFN09112023000071011013ID1107404712

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث