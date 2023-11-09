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الهند تعرب عن قلقها من الأزمة الإنسانية في غزة

11/9/2023 11:23:57 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيودلهي - 9 - 11 (كونا) -- أعربت الهند اليوم الخميس عن قلقها من الأزمة الإنسانية في غزة وحثت جميع الاطراف على إنهاء العنف.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الشؤون الخارجية الهندية أريندام باجشي في مؤتمر صحفي في نيودلهي إن الهند أكدت على ضرورة التقيد بالقانون الإنساني الدولي وأعربت عن قلقها العميق إزاء الأزمة الإنسانية في غزة وتزايد الخسائر في صفوف المدنيين.
كما رحبت الهند "بالجهود الرامية إلى تهدئة الوضع وتقديم المساعدة الإنسانية حيث أرسلت الهند 38 طنا من مواد الإغاثة الإنسانية". ودعت نيودلهي إلى العمل على خلق ظروف مواتية لاستئناف محادثات السلام المباشرة نحو حل الدولتين وتجنب العنف. (النهاية)

ا ت ك / ه س ص



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