الهند تعرب عن قلقها من الأزمة الإنسانية في غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) نيودلهي - 9 - 11 (كونا) -- أعربت الهند اليوم الخميس عن قلقها من الأزمة الإنسانية في غزة وحثت جميع الاطراف على إنهاء العنف.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الشؤون الخارجية الهندية أريندام باجشي في مؤتمر صحفي في نيودلهي إن الهند أكدت على ضرورة التقيد بالقانون الإنساني الدولي وأعربت عن قلقها العميق إزاء الأزمة الإنسانية في غزة وتزايد الخسائر في صفوف المدنيين.
كما رحبت الهند "بالجهود الرامية إلى تهدئة الوضع وتقديم المساعدة الإنسانية حيث أرسلت الهند 38 طنا من مواد الإغاثة الإنسانية". ودعت نيودلهي إلى العمل على خلق ظروف مواتية لاستئناف محادثات السلام المباشرة نحو حل الدولتين وتجنب العنف. (النهاية)
ا ت ك / ه س ص
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