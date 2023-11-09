موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الخميس الساعة 00ر00 بتوقيت غرينتش

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- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - وصول الطائرة ال17 من الجسر الجوي الكويتي الإغاثي لمطار العريش الدولي بمصر محملة ب40 طنا من المساعدات الإنسانية لأهل قطاع غزة تحت اسم (فزعة لفلسطين) وتشمل ثلاث سيارات إسعاف.
باريس - الكويت تؤكد في كلمتها أمام مؤتمر باريس لدعم المدنيين في غزة استعدادها للانضمام إلى أي مساع إنسانية دولية تهدف إلى تخفيف معاناة الأشقاء الفلسطينيين وتعرب عن تمسكها بمناداتها للسلام العادل ونبذ الحروب والصراعات العسكرية.
القاهرة - الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية الدكتور سعيد أبو علي يؤكد أن القمة العربية الطارئة التي ستعقد السبت المقبل سترسل برسالة واضحة المعالم ومعبرة عن الموقف العربي الجماعي للمجتمع الدولي وتجديد الدعم الكامل بجميع أشكاله السياسية والمادية لنضال الشعب الفلسطيني وتعزيز صموده بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
رام الله - ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين الذين قضوا بسبب عدوان الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية اليوم إلى 18 شهيدا. 3122115 مسقط - الوزراء والمحافظون ومسؤولو برامج الحكومة الإلكترونية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يدشنون (البوابة الإلكترونية المطورة) بدول المجلس.
مسقط - السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان يصدر مرسوما يمنح بموجبه وزير مالية السلطنة صلاحية الإعفاء من الضرائب. (النهاية) ه س ص
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