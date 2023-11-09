موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الخميس الساعة 00ر00 بتوقيت غرينتش

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - وصول الطائرة ال17 من الجسر الجوي الكويتي الإغاثي لمطار العريش الدولي بمصر محملة ب40 طنا من المساعدات الإنسانية لأهل قطاع غزة تحت اسم (فزعة لفلسطين) وتشمل ثلاث سيارات إسعاف.

باريس - الكويت تؤكد في كلمتها أمام مؤتمر باريس لدعم المدنيين في غزة استعدادها للانضمام إلى أي مساع إنسانية دولية تهدف إلى تخفيف معاناة الأشقاء الفلسطينيين وتعرب عن تمسكها بمناداتها للسلام العادل ونبذ الحروب والصراعات العسكرية.

القاهرة - الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية الدكتور سعيد أبو علي يؤكد أن القمة العربية الطارئة التي ستعقد السبت المقبل سترسل برسالة واضحة المعالم ومعبرة عن الموقف العربي الجماعي للمجتمع الدولي وتجديد الدعم الكامل بجميع أشكاله السياسية والمادية لنضال الشعب الفلسطيني وتعزيز صموده بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

رام الله - ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين الذين قضوا بسبب عدوان الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية اليوم إلى 18 شهيدا. 3122115 مسقط - الوزراء والمحافظون ومسؤولو برامج الحكومة الإلكترونية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يدشنون (البوابة الإلكترونية المطورة) بدول المجلس.

مسقط - السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان يصدر مرسوما يمنح بموجبه وزير مالية السلطنة صلاحية الإعفاء من الضرائب. (النهاية) ه س ص