حزب الميثاق الوطني يستذكرُ تفجيرات عمان

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 9 تشرين الثاني(بترا)-استذكر حزب الميثاق الوطني، وبالألم الشديد، ذكرى تفجيرات عمّان المشؤومة، والتي وقعت في التاسع من تشرين الثاني من عام 2005م وراح ضحيتها العشرات ما بين قتيل وجريح، ليرى أنه قد قُدِّر لهذا البلد ، أن يخرج ، وفي كل ظرف شِدّة يمر بها، أكثر قوةً، وأشد تلاحماً ، وأصلب منعةً .

واكد حزب الميثاق الوطني في بيان اليوم الخميس، أن يد الغدر، أياً كانت، لن تنال من هذا الوطن، وسيرتد كيدها إلى نحرها.

وبهذا الصدد يشير حزب الميثاق، أنه على الرغم من مضي أكثر من 18 عامًا على الواقعة المفجعة فإن الأردنيين يذكروها بحزن وألم شديدين.

كما وأكد الحزب، أن هذا اليوم الأسود أيقظ بنفوس الأردنيين وعيًا وإدراكًا كبيرين بأن الأردن الغالي سيبقى سدًا منيعًا شامخًا بوجه الإرهاب والتطرف وسيضرب بيد من حديد كل من يحاول أن يمس بأمنه واستقراره، كيف لا وقد شهدت البلدان سواء العربية أو الأجنبية، على مدار ثمانية عشر عامًا مضت، عشرات الهجمات الإرهابية في وقت انتشرت فيه الجماعات المتطرفة كالنار في الهشيم، وهذه الجماعات لم تتمكن نهائيًا من بلدنا الغالي، لا بل على العكس تماما، كانت، وفي كل مرة، تزيد التلاحم بين أجهزة الدولة والمواطنين، حيث يدرك المواطن أهمية أجهزة الدولة في الحفاظ على الأمن والأمان، وتعول اجهزة الدولة على وعي المواطنين حتى اصبح الأمر برمته يدور حول غاية سامية واحدة وهي الحفاظ على امن هذا الوطن الغالي.

وبين حزب الميثاق، أن استقرار ومنعة الأردن هما أكبر من مجرد كلمات نرددها بل هما نعمتان من الله عز وجل، ولم يكن ذلك بمحض الصدفة، بل هما نتاج لعمل دؤوب من جلالة الملك عبدالله الثاني ومؤسسات وأجهزة الدولة على مدار سنين مضت، كان لوعي المواطن الأردني الدور الكبير بها.

--(بترا)

م ق/ح أ

09/11/2023 23:37:37