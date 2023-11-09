شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال محيط المستشفى الإندونيسي في غزة..إضافة أولى وأخيرة

شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال محيط المستشفى الإندونيسي في غزة..إضافة أولى وأخيرة
التاريخ
11/9/2023 11:23:41 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 9 تشرين الثاني (بترا)- استُشهد عشرات الفلسطينيين، وأصيب آخرون بجروح جراء قصف الاحتلال مساء اليوم الخميس محيط المستشفى الإندونيسي في غزة.
ووفق مصادر طبية، فقد شن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات عنيفة على منطقة حي الزعتر أحد المربعات السكنية المجاورة للمستشفى الإندونيسي الذي يأوي عشرات آلاف الجرحى والمرضى والنازحين غالبيتهم من الأطفال والنساء .
وتسبب هذا القصف، بإحداث أضرار جسيمة في مرافق المستشفى وتسبب كذلك بحالات هلع بين المواطنين الذين هرعوا إليه، في محاولة للاحتماء من القصف.
--(بترا)
ا ش/م ق/ح أ
09/11/2023 23:26:50
MENAFN09112023000117011021ID1107404708
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