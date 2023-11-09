شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال محيط المستشفى الإندونيسي في غزة..إضافة أولى وأخيرة

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 9 تشرين الثاني (بترا)- استُشهد عشرات الفلسطينيين، وأصيب آخرون بجروح جراء قصف الاحتلال مساء اليوم الخميس محيط المستشفى الإندونيسي في غزة.

ووفق مصادر طبية، فقد شن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات عنيفة على منطقة حي الزعتر أحد المربعات السكنية المجاورة للمستشفى الإندونيسي الذي يأوي عشرات آلاف الجرحى والمرضى والنازحين غالبيتهم من الأطفال والنساء .

وتسبب هذا القصف، بإحداث أضرار جسيمة في مرافق المستشفى وتسبب كذلك بحالات هلع بين المواطنين الذين هرعوا إليه، في محاولة للاحتماء من القصف.

--(بترا)

ا ش/م ق/ح أ

09/11/2023 23:26:50