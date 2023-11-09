منتخب السيدات تحت 20 عامًا يفتتح مشواره بـ غرب آسيا بالفوز على لبنان

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 9 تشرين الثاني(بترا)- افتتح المنتخب الوطني للسيدات تحت سن 20 عامًا لكرة القدم، مشواره في بطولة غرب آسيا الرابعة للناشئات، بفوزه على نظيره اللبناني.
وفاز المنتخب في اللقاء الذي أقيم على ملعب الأمير محمد في الزرقاء، بهدفين مقابل هدف، سجلتهما نور احمد وختام شقير، فيما سجلت هدف لبنان اللاعبة تيا ريتا.
ويتخلل مشوار المنتخب بالبطولة، مواجهة العراق عند الثامنة مساء السبت، على أن يختتم مشواره بالدور الأول بلقاء سوريا مساء الإثنين المقبل، على ذات الملعب وفي نفس التوقيت.
يذكر، أن المنتخب الوطني للسيدات تحت 20 عامًا، يشارك في بطولة غرب آسيا للناشئات بمعدل أعمار للاعبات أقل من 17 عامًا، لتحقيق أعلى مستويات التحضير والجاهزية قبيل المشاركة في التصفيات الآسيوية المؤهلة للنهائيات القارية 2026، والتي تنطلق بعد عام ونصف، لتعزيز فرصه بحجز إحدى بطاقات التأهل للبطولة التي تقام لفئة تحت 20 عامًا.
--(بترا)
ض ع/م ق/ح أ
09/11/2023 23:19:54
MENAFN09112023000117011021ID1107404707
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