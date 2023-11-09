منتخب السيدات تحت 20 عامًا يفتتح مشواره بـ غرب آسيا بالفوز على لبنان

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 9 تشرين الثاني(بترا)- افتتح المنتخب الوطني للسيدات تحت سن 20 عامًا لكرة القدم، مشواره في بطولة غرب آسيا الرابعة للناشئات، بفوزه على نظيره اللبناني.

وفاز المنتخب في اللقاء الذي أقيم على ملعب الأمير محمد في الزرقاء، بهدفين مقابل هدف، سجلتهما نور احمد وختام شقير، فيما سجلت هدف لبنان اللاعبة تيا ريتا.

ويتخلل مشوار المنتخب بالبطولة، مواجهة العراق عند الثامنة مساء السبت، على أن يختتم مشواره بالدور الأول بلقاء سوريا مساء الإثنين المقبل، على ذات الملعب وفي نفس التوقيت.

يذكر، أن المنتخب الوطني للسيدات تحت 20 عامًا، يشارك في بطولة غرب آسيا للناشئات بمعدل أعمار للاعبات أقل من 17 عامًا، لتحقيق أعلى مستويات التحضير والجاهزية قبيل المشاركة في التصفيات الآسيوية المؤهلة للنهائيات القارية 2026، والتي تنطلق بعد عام ونصف، لتعزيز فرصه بحجز إحدى بطاقات التأهل للبطولة التي تقام لفئة تحت 20 عامًا.

--(بترا)

ض ع/م ق/ح أ

09/11/2023 23:19:54