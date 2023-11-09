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لجنة الاستعمار تعتمد مشاريع قرارات لصالح فلسطين والأونروا بأغلبية ساحقة

11/9/2023 11:23:40 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

نيويورك 9 تشرين الثاني(بترا)- اعتمدت اللجنة الرابعة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الخميس مشروع قرار بشأن عمليات وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل لاجئ فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا).
وصوت لصالح القرار 160 دولة مقابل معارضة 4 دول هي (إسرائيل وكندا ومكرونيسيا والولايات المتحدة) فيما امتنعت 7 دول عن التصويت.
كما اعتمدت اللجنة وهي "لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار" مشروع قرار بشأن "تقديم المساعدة إلى اللاجئين الفلسطينيين" بتأييد 161 دولة ومعارضة إسرائيل فقط فيما صوتت 11 دولة بالامتناع من بينها غواتيمالا والولايات المتحدة.
واعتمدت اللجنة أيضًا مشروع قرار حول "ممتلكات اللاجئين الفلسطينيين وإيراداتهم بتأييد (156 دولة ومعارضة 6 دول هي (كندا والولايات المتحدة وإسرائيل ومكرونيسيا ونارو وجزر مارشال) فيما صوتت 8 دول بالامتناع.
واعتمدت اللجنة قرارًا بشأن "الممارسات الإسرائيلية والأنشطة الاستيطانية التي تمس حقوق الشعب الفلسطيني وغيره من العرب في الأراضي المحتلة" وأيدته 85 دولة وعارضته 13 دولة، فيما صوتت 72 دولة بالامتناع.
كما اعتمدت اللجنة مشروع قرار بعنوان "الجولان السوري المحتل" بتأييد 146 دولة ومعارضة إسرائيل والولايات المتحدة فيما صوتت 23 دولة بالامتناع.
واعتمدت اللجنة قرارًا أيضًا بشأن "المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والجولان السوري المحتل" بتأييد 145 دولة وعارضته 7 دولة فيما فيما صوتت 18 دولة بالامتناع.
وصوت الأردن والدول العربية لصالح جميع القرارات.
--(بترا)
م د/م ق/ح أ
09/11/2023 23:18:23

MENAFN09112023000117011021ID1107404706

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