لجنة الاستعمار تعتمد مشاريع قرارات لصالح فلسطين والأونروا بأغلبية ساحقة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك 9 تشرين الثاني(بترا)- اعتمدت اللجنة الرابعة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الخميس مشروع قرار بشأن عمليات وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل لاجئ فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا).
وصوت لصالح القرار 160 دولة مقابل معارضة 4 دول هي (إسرائيل وكندا ومكرونيسيا والولايات المتحدة) فيما امتنعت 7 دول عن التصويت.
كما اعتمدت اللجنة وهي "لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار" مشروع قرار بشأن "تقديم المساعدة إلى اللاجئين الفلسطينيين" بتأييد 161 دولة ومعارضة إسرائيل فقط فيما صوتت 11 دولة بالامتناع من بينها غواتيمالا والولايات المتحدة.
واعتمدت اللجنة أيضًا مشروع قرار حول "ممتلكات اللاجئين الفلسطينيين وإيراداتهم بتأييد (156 دولة ومعارضة 6 دول هي (كندا والولايات المتحدة وإسرائيل ومكرونيسيا ونارو وجزر مارشال) فيما صوتت 8 دول بالامتناع.
واعتمدت اللجنة قرارًا بشأن "الممارسات الإسرائيلية والأنشطة الاستيطانية التي تمس حقوق الشعب الفلسطيني وغيره من العرب في الأراضي المحتلة" وأيدته 85 دولة وعارضته 13 دولة، فيما صوتت 72 دولة بالامتناع.
كما اعتمدت اللجنة مشروع قرار بعنوان "الجولان السوري المحتل" بتأييد 146 دولة ومعارضة إسرائيل والولايات المتحدة فيما صوتت 23 دولة بالامتناع.
واعتمدت اللجنة قرارًا أيضًا بشأن "المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والجولان السوري المحتل" بتأييد 145 دولة وعارضته 7 دولة فيما فيما صوتت 18 دولة بالامتناع.
وصوت الأردن والدول العربية لصالح جميع القرارات.
--(بترا)
م د/م ق/ح أ
09/11/2023 23:18:23
MENAFN09112023000117011021ID1107404706
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