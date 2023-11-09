السفارة الفلسطينية:تداول أسماء طلبة من غزة لمساعدتهم يشكل تشهيراً بهم

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 9 تشرين الثاني(بترا)- اعتبرت السفارة الفلسطينية في عمان ان تداول أسماء طلبة من قطاع غزة يدرسون في الأردن بغرض مساعدتهم هو نوع من التشهير ويضر بهم.

وقالت في بيان صحافي اليوم الخميس" في ظل الظروف الأليمة و الإنسانية الصعبة التي يمر بها شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم يتم تداول قائمة بأسماء طلاب من قطاع غزة يدرسون في الجامعات الأردنية على مواقع التواصل الاجتماعي بغرض تقديم مساعدات لهم وهو نوع من التشهير غير المقبول".

ودعت الى عدم تداول هذه القائمة حفاظا على كرامة هؤلاء الطلاب وخصوصيتهم.

وأشارت الى أن المساعدات يتم تقديمها بالتنسيق مع الجهات المعنية وتصل من الجهة المتبرعة إلى الطالب مباشرة.

--(بترا)

ص خ/ح أ

09/11/2023 22:50:24