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الأمم المتحدة: انتخاب 5 قضاة لمحكمة العدل الدولية

11/9/2023 11:23:37 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

نيويورك 9 تشرين الثاني(بترا)- انتخب مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، معا اليوم الخميس، التالية 5 قضاة لمحكمة العدل الدولية لولاية مدتها تسع سنوات تبدأ في 6 شباط 2024.
وتم الإعلان عن الفائزين بعد 5 جولات في مجلس الأمن وهم: الروماني بوغدان لوسيان أوريسكو والاسترالية هيلاري تشارلزورث، والأميركية سارة هال كليفلاند ، والمكسيكي خوان مانويل غوميز روبليدو فيردوسكو ودير تلادي من جنوب أفريقيا.
ومحكمة العدل الدولية، مقرها هولندا، هي واحدة من أجهزة الأمم المتحدة الستة، وتعتبر الجهاز القضائي الرئيسي فيها.
وتجري الانتخابات كل ثلاث سنوات لثلث المقاعد، حيث تمت انتخابات اليوم لملء شواغر القضاة المنتهية مدتهم في شهر شباط المقبل وهم: جوان دونوهيو (الولايات المتحدة) وكرييل غيفورغيان (الاتحاد الروسي) ومحمد بنونة (المغرب) وباتريك روبنسون (جامايكا) وهيلاري تشارلزوورث (استراليا).
يذكر أن القضاة الحاليون في المحكمة هم: جوان دونوهيو (الولايات المتحدة)، وكرييل غيفورغيان (روسيا) وبيتر تومكا (سلوفاكيا)، روني أبراهام (فرنسا)، محمد بنونة (المغرب)، عبد القوى أحمد يوسف (الصومال)، شيويه هانكين (الصين)، جوليا سيبوتيندا (أوغندا)، دلفير بهانداري (الهند)، باتريك ليبتون روبنسون (جامايكا)، نواف سلام (لبنان)، أواساو يوجي (اليابان)، جورج نولتئ (ألمانيا)، هيلاري تشارلزوورث (أستراليا).
-- (بترا)
م د/ح أ
09/11/2023 22:36:56

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