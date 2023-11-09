طرح فيلم The Hunger Games الجديد 17 نوفمبر

MENAFN - Youm7) يطرح فيلم The Hunger Games : The Ballad of Songbirds & Snakes فى دور العرض العالمية يوم الجمعة المقبل 17 نوفمبر، وهو الفيلم الجديد المقتبس من كتاب سوزان كولينز الذى طرح عام 2020 ويحمل نفس الاسم، والذى تدور أحداثه قبل عقود من مغامرات كاتنيس إيفردين فى "The Hunger Games".

يركز "The Ballad of Songbirds and Snakes" على كوريولانوس سنو، وهو صبي طموح، والذى أصبح في النهاية الزعيم المستبد لبلد بانيم البائس، وهو من إخراج فرانسيس لورانس، ومن بطولة توم بليث، راشيل زيجلر، هانتر شيفر، جيسن شوارتزمن وبيتر دينكلاج.

الجزء الأول من الفيلم من تأليف وإخراج جارى روس، ومن بطولة جنيفر لورنس وجوش هتشرسون وليام هيمسورث وويلو شيلد واليزابيث بانك وويس بينتلى وستانلى لوتسى.