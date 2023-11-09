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اليوم ذكرى ميلاد الفنانة صباح الشحرورة

11/9/2023 11:23:18 PM
(MENAFN- Youm7) تحل ذكرى ميلاد الفنانة
صباح ، اليوم الجمعة 10 نوفمبر، أو كما يلقبها الكثيرون بـ "الشحرورة" والتى قدمت أعمالا وأغانى لا تزال مرتبطة ببصمة كبيرة مع الجمهور حتى وقتنا هذا.

صباح مطربة وممثلة لبنانية صنفت فنياً كإحدى أيقونات الفن العربى، وواحدة من الأيقونات اللبنانية إلى جانب فيروز ووديع الصافى، امتدت حياتها المهنية من منتصف العقد 1940 حتى عقد 2000، لتترك خلفها إرثًا فنيًّا تليفزيونيًّا سينمائيًّا ومسرحيًّا كبيرًا خلدها كأسطورة فى الفن.

الشحرورة لم تقف نجاحاتها عند حد الغناء وإنما شاركت فى أهم أفلام السينما لتثبت موهبتها فى التمثيل التى لم تقل مطلقاً عن جمال صوتها ما جعلها فنانة شاملة بامتياز، لتحفر اسمها فى وجدان محبيها وعشاقها من مختلف أنحاء العالم العربى الذين ارتبطوا بصوتها وفنها.

ولدت صباح فى عام 1927
فى لبنان، اكتشفتها المنتجة آسيا، وبدأت شهرتها بعد قدومها القاهرة، تعددت أعمال الفنانة صباح السينمائية، فأثرت السينما بـ 83 فيلما فى مصر ولبنان، و3000 أغنية .







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