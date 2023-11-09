كارولين عزمى تنضم لـالوصفة السحرية وتتزوج محمد أبو داود فى الأحداث

MENAFN - Youm7) بدأت الفنانة كارولين عزمى تصوير مشاهدها فى مسلسل "الوصفة السحرية" - (لزواج ناجح) المكون من 45 حلقة، والمقرر عرضه مطلع شهر ديسمبر المقبل على إحدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية ضمن قائمة مسلسلات الموسم الشتوى، حيث التحقت كارولين بأسرة العمل لتسجد خلال أحداثه شخصية "كارمن" وهى فتاة تتزوج من رجل فى سن والدها يجسد دوره الفنان محمد أبو داود وتكشف الحلقات عن قصتها معه وسبب زواجه منها.

مسلسل "الوصفة السحرية" - (لزواج ناجح) يعتمد على البطولة الجماعية ويضم فى قائمة أبطاله كلا من شيرى عادل، إسلام جمال، هيدى كرم، عمر الشناوى، بسمة داود، لقاء سويدان، كارولين عزمى، محمد أبو داود وعدد آخر من الفنانين، والعمل تأليف ورشة مصنع الحكايات لمؤسسها هانى سرحان، إشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب، فكرة: مى سعيد، سيناريو وحوار منة فوزى وايرين يوسف ومي سعيد وإخراج خيرى سالم.

وكان آخر أعمال كارولين عزمى، حكاية "فى أمل" من مسلسل "فى كل أسبوع حكاية" الذى تم عرضه فى شهر يناير هذا العام وشاركت فى بطولتها إلى جانب محمد كيلانى ومجموعة من الفنانين الشباب منهم محمد المولي، هنا يسري، شهد الشاطر وآخرين وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج شادى عبد السلام، وجسدت خلال الأحداث شخصية "مريم" وهى مطربة شابة تعاني من السرطان في مرحلته المتأخرة.

وشاركت كارولين عزمى فى دراما رمضان قبل الماضى خلال مسلسلين هما "الاختيار 3" بطولة أحمد السقا، كريم عبد العزيز، أحمد عز، ياسر جلال، خالد الصاوى وصبرى فواز وتأليف هانى سرحان وإخراج بيتر ميمى، و"ملف سرى" بطولة هانى سلامة، عائشة بن أحمد، ماجد المصرى، نضال الشافعى وإخراج حسن البلاسى.