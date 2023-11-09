متابعة دون تدخل.. خطوات تساعد الآباء فى تطوير مستوى طفلهم الدراسى

MENAFN - Youm7) متابعة أولياء الأمور لأبنائهم والاطمنئان على مستواهم التعليمى أمر إيجابي يساعد على تقدمهم للأفضل كما أوضحت الأبحاث العلمية، ولكن في بعض الأوقات تتحول متابعة الوالدين لسيطرة على أولادهم مما يؤثر عليهم بشكل سلبى ويؤخر تقدمهم، ومن خلال ما نشرته مؤسسة"ANNIE E. CASEY" المهتمة بالأطفال والشباب بأمريكا،فإن متابعة أولياء الأمور لأولادهم يمكن أن تكون سلبية، في حالة إذا كان الآباء يتعمدون إظهار أنهم يعلمون جميع المعلومات ومواضع الأسئلة وكيفية الإجابة عليها أكثر من أولادهم، مما يؤدي إلى ضعف في مهارات أبنائهمالحياتية، وعدم التأقلم وقلة قدرتهم على إدارة حياتهم بشكل عام، واهتمامهم بذاتهم.وتابعت"ANNIE E. CASEY"أنه كى تكون متابعة الوالدين لأولادهم ناجحة يجب اتباع الآتى: المتابعة وليس التدخل

حرص أولياء الأمور على متابعة تطور مستوى أولادهم الدراسى، من خلال التحقق من مدى استفادهم من دراستهم وتجاربهم العلمية المختلفة، وليس التدخل ومنعهم من فرص خوص التجارب.

أب يراجع مع طفلته الدرس





التشجيع

متابعة أولياء الأمور لأولادهم والتأكد من اهتمامهم بدراستهم تحسن من مهارات الأطفال الاجتماعية، وفي أحد الأبحاث، درسوا التطور التعليمي والاجتماعي للطلاب في المراحل الأولى من التعليم ووجدوا أن متابعة الوالدين لأبنائهم تقلل من مشاكلهم السلوكية وتحسن من مهاراتهم الاجتماعية.



التحدث مع المعلمين





متابعة الوالدين لأطفالهم من خلال سؤال المعلمين عن مدى استيعابهم الدراسى يزيد من ثقافة أبنائهم، وتجعلهم أكثر استعداد للتعلم والمعرفة بشكل أفضل، ويدفع المعلمون لتزويد الطلاب بالمعارف .تعليم