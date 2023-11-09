وصفات طبيعية لعلاج البشرة الجافة المقشرة.. للحصول على وجه ناعم لامع

تعاني البشرة الجافة من الجفاف والتقشير ، وتتزايد هذه المشكلة في فصلى الخريف والشتاء، مما يتسبب فى شعور المرأة بالانزعاج وتلجأ لحيل مختلفة تساعد على حل هذه المشكلة، مثل إخفاء أثار التقشير بالمكياج ولهذا نستعرض فى التقرير، وصفات طبيعية لعلاج البشرة الجافة المقشرة ووفقًا لما جاء في موقعhealthshots.





وصفات طبيعية لعلاج البشرة الجافة المقشرةالصبار:

يعتبر الصبار من أفضل المضادات للالتهابات ويمتاز بخصائص الترطيب، يساعد على تخفيف الحكة ويقلل من تقشير الجلد، لذلك بوضعه على البشرة لفترة من الوقت ثم غسل الوجه.

الثلج:

قومي بفرك قطعة من

الثلج على المنطقة المصابة لتهدئتها

وتقليل الإحمرار، ويفضل تجنب غسل البشرة بعد ذلك بالماء الساخن.





زيت الزيتون:

ضعي طبقة رقيقة من زيت الزيتون البكر على المنطقة المصابة كي يمنع تقشير الجلد ويرطب البشرة.





الحليب:

حضري قطعة من القطن النظيفة ثم ضعيها في الحليب البارد، وضعيها على الجلد المتقشر لمدة 10 إلى 15 دقيقة.





حمام الشوفان:

ضعي كوبًا مليئًا بدقيق الشوفان المطحون ناعمًا في حمام دافئ وانقعي فيه لمدة 15 إلى 20 دقيقة. حيث يساعد ذلك على تهدئة وترطيب البشرة المتقشرة، وذلك في حالة حدوث تقشير كامل بالجسم، لكن في حالة الوجه المقشر فقط، قومي بخلط القليل من الماء الدافئ مع 3 ملاعق من الشوفان وكوني عجينة ثم ضعيها على بشرتك لمدة 15 يوم ثم اغسلى وجهك

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زيت شجرة الشاي:

قوم بخلط القليل من قطرات زيت شجرة الشاي مع زيت ناقل مثل زيت جوز الهند أو زيت الجوجوبا، ثم ضعيه على المنطقة المصابة بالتقشير لكى يرطب

البشرة ويعيد حيويتها، لأن زيت شجرة الشاي يحتوي على خصائص مضادة للميكروبات ويمكن أن يساعد في تقليل الإلتهاب أيضًا ويعالج أي بكتيريا مسببة في حدوث أي حكة بالجلد.





قناع الخيار والزبادي:

امزجي نصف خيارة مع ملعقتين كبيرتين من الزبادي العادي للحصول على عجينة. ثم ضعي الخليط على البشرة والأماكن المصابة لمدة 15 إلى 20 دقيقة ثم قومي بغسل البشرة بالماء الفاتر، حيث يعتبر الخيار من المرطبات الطبيعية التي تعالج جفاف البشرة.

الصبارالشوفان



