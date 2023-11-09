للفتيات الصغيرات.. أدوات يجب أن تتوافر لديك للعناية بأظافرك

MENAFN - Youm7) الاهتمام والعناية بالأظافر واحدة من أكثر الأشياء التي تهتم بها أي امرأة، وقد يعتقد البعض أن الذهاب لصالون التجميل مرة أو مرتين هي الطريقة المثالية للحفاظ على يد جميلة ومشرقة، ولكن العناية بهما يجب أن تكون بشكل يومي، خاصة بالنسبة للفتيات الصغيرات من عمر البلوغ 12 عاما لما فوق، فهناك بعض الأدوات التي يجب أن تتوافر لديها، لتعتنى بأظافر ها وبيدها والتى نستعرضها فى هذا التقرير، وفقاً لما نشره موقع "nailboo".

الاهتمام بالاظافر مزيل طلاء الأظافر

من المهم جدا إزالة طلاء الأظافر بشكل صحيح، وذلك بدلاً من استخدام أدوات الكشط القاسية، لذلك من المهم الاحتفاظ بمزيل طلاء الأظافر عالي الجودة .





ماكينة تشذيب الأظافر

عندما تصبح الأظافر طويلة جداً، فإنها يمكن أن تصبح أرق أو تتشقق بمرور الوقت، فواحدة من أفضل الطرق لتعزيز نمو الأظافر بطريقة صحية هو تقليمها بانتظام.





مبرد الأظافر

تمتلك معظم النساء أكثر من مبرد أظافر فى المنزل، لأنه يساعد على تشذيب الحواف وتشكيل الأظافر مما يساعد فى الحصول على إطلالة أنيقة ومميزة.





العناية بالاظافر زيت وكريم للبشرة

زيت البشرة ليس مجرد منتج يمنح الأظافر مظهرا لامعا ومتوهجا، ولكنه إنه يساعد في الواقع على تعزيز النمو الصحي للأظافر عن طريق زيادة تدفق الدم حول الظفر، ويعمل زيت البشرة على حمايتها ضد البكتيريا التي تسبب الالتهابات عادة، وذلك من خلال وضع كريم مرطب للبشرة خاصة إذا كانت الفتاة تعانى من بشرة جافة.



كرات القطن

جميعنا نرتكب الأخطاء عند وضع طلاء الأظافر، يمكن أن تكون الكرات القطنية أداة مفيدة جدا لإزالة طلاء الأظافر، أو حتى الحصول على قوام مميز من طلاء الأظافر.

تقليم الأظافر ألوان مانيكير

يجب اختيار ألوان طلاء أظافر مناسبة لعمر الفتيات الصغيرات، وأن تكون راقية وهادئة لتناسب عمرها وتضعها فقط عند حضورها المناسبات المختلفة مع عائلتها وليس عندما تذهب إلى المدرسة .



