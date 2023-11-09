للفتيات الصغيرات.. أدوات يجب أن تتوافر لديك للعناية بأظافرك

(MENAFN
- Youm7) الاهتمام والعناية بالأظافر واحدة من أكثر الأشياء التي تهتم بها أي امرأة، وقد يعتقد البعض أن الذهاب لصالون التجميل مرة أو مرتين هي الطريقة المثالية للحفاظ على يد جميلة ومشرقة، ولكن العناية بهما يجب أن تكون بشكل يومي، خاصة بالنسبة للفتيات الصغيرات من عمر البلوغ 12 عاما لما فوق، فهناك بعض الأدوات التي يجب أن تتوافر لديها، لتعتنى بأظافر ها وبيدها والتى نستعرضها فى هذا التقرير، وفقاً لما نشره موقع "nailboo".
الاهتمام بالاظافر مزيل طلاء الأظافر
من المهم جدا إزالة طلاء الأظافر بشكل صحيح، وذلك بدلاً من استخدام أدوات الكشط القاسية، لذلك من المهم الاحتفاظ بمزيل طلاء الأظافر عالي الجودة .
ماكينة تشذيب الأظافر
عندما تصبح الأظافر طويلة جداً، فإنها يمكن أن تصبح أرق أو تتشقق بمرور الوقت، فواحدة من أفضل الطرق لتعزيز نمو الأظافر بطريقة صحية هو تقليمها بانتظام.
مبرد الأظافر
تمتلك معظم النساء أكثر من مبرد أظافر فى المنزل، لأنه يساعد على تشذيب الحواف وتشكيل الأظافر مما يساعد فى الحصول على إطلالة أنيقة ومميزة.
العناية بالاظافر زيت وكريم للبشرة
زيت البشرة ليس مجرد منتج يمنح الأظافر مظهرا لامعا ومتوهجا، ولكنه إنه يساعد في الواقع على تعزيز النمو الصحي للأظافر عن طريق زيادة تدفق الدم حول الظفر، ويعمل زيت البشرة على حمايتها ضد البكتيريا التي تسبب الالتهابات عادة، وذلك من خلال وضع كريم مرطب للبشرة خاصة إذا كانت الفتاة تعانى من بشرة جافة.
كرات القطن
جميعنا نرتكب الأخطاء عند وضع طلاء الأظافر، يمكن أن تكون الكرات القطنية أداة مفيدة جدا لإزالة طلاء الأظافر، أو حتى الحصول على قوام مميز من طلاء الأظافر.
تقليم الأظافر ألوان مانيكير
يجب اختيار ألوان طلاء أظافر مناسبة لعمر الفتيات الصغيرات، وأن تكون راقية وهادئة لتناسب عمرها وتضعها فقط عند حضورها المناسبات المختلفة مع عائلتها وليس عندما تذهب إلى المدرسة .
MENAFN09112023000132011024ID1107404692
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.