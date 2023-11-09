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أغراض وقطع ديكور لا يجب توافرها فى غرفة الطفل.. عشان تحافظى على سلامته

11/9/2023 11:23:04 PM
(MENAFN- Youm7) غرفة الأطفال هي من أهم الغرف في المنزل، حيث إن تنظيمها وتأسيسها، وموقعها،
من أهم العوامل التى تساعد على نشأة الطفل بشكل سوى، فهناك من يخطئ في اختيار ألوان
الغرفة، ويختار ألوانا تزيد من نشاط وانفعالات الأطفال كاللون الأحمر، وهناك من يستخدم أثاثا يزيد من إصابات الطفل، ولذلك يجب التفكير قبل تأسيس غرفة الأطفال فى تجنب بعض قطع الأثاث والأجهزة بالغرفة والتى نستعرضها فى هذا التقرير، وفقاً لما نشره موقع "news18".


غرفة أطفال أجهزة كهربائية

تشكل الأجهزة الكهربائية مشكلة كبيرة في أي مكان بالمنزل، خاصة فى حالة تواجدها فى غرفة الأطفال، لأنها قد تسبب فى إصابتهم نتيجة لعبهم بها إلى جانب إصابتهم بماس كهربائى، كما يجب وضع غطاء على المفاتيح الكهربائية حتى لا تلفت نظر الطفل ويلعب بها مما يتسبب فى إصابته بالكثير من الأضرار.


أدوات حادة

يجب إبقاء الأغراض الحادة مثل المقص أو السكاكين أو أدوات الحلاقة أو الشفرات أو أي أغراض حادة بعيدة عن الأطفال ، حيث إنهم لديهم فضول لمعرفة كل الأغراض والتى قد تصيبهم بجروح .


غرفة الاطفال الأدوية

إن الاحتفاظ بعلبة دواء مفتوحة أو تركها في الغرفة، أو في متناول أيدي الأطفال تشكل خطورة كبيرة علي حياتهم، حيث قد يشربها الطفل أو حتى تفلت من يده وتكسر زجاج مما يشكل خطراً على صحته، وجسده.

الأثاث الثقيل

لا ينبغي الاحتفاظ بالأثاث غير المثبت على الحائط، فالأثاث الثقيل مثل المقاعد والطاولات، غير المستقرة، يمكن أن تسبب إصابات للأطفال، و المسامير المعلقة، وتركيب الأعمال الفنية الثقيلة، والمرايا، والتشطيبات الخشبية السيئة كلها أغراض قد تضر الأطفال.


غرفة نوم اطفال ألعاب ذات صوت مرتفع

شراء الألعاب الصاخبة للأطفال ليست أمر جيد، لأنها يمكن أن تسبب فقدان السمع، وخاصة للأطفال الصغار، لهذا يفضل شراء لعبة متوسط أو منخفضة الصوت للأطفال .







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