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الكهرباء تدرس وضع عداد ذكى بجميع الأكشاك لكشف سارقى التيار

11/9/2023 11:23:01 PM
(MENAFN- Youm7) كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الشركة القابضة لكهرباء مصر تدرس حاليا التكلفة المالية المطلوبة لوضع عداد كهرباء ذكى فى جميع أكشاك توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية وخاصة المناطق التى تزيد فيها نسبة الفقد الناتج عن سرقات التيار الكهربائى.



وأوضح المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الهدف من تركيب عداد ذكى بكل كشك أو قياس الاحمال القادمة من الشبكة الكهربائية و التى يتم استهلاكها لمعرفة إذا كان هناك فرق ام لا بالإضافة إلى كشف سارقي التيار الكهربائي من خلال عنوان الوحدة سواء كانت سكنية أو تجارية.



وأشار المصدر إلى أنه سيتم دراسة إمكانية تركيب عداد ذكى بكل عقار لمعرفة سارقى التيار الكهربائي ، مشيرا إلى أن الهدف من ذلك هو خفض نسبة الفقد بالشبكة الكهربائية و تقليل حجم الخسائر المالية التي تتعرض لها الدولة والتى تتجاوز ال4 مليار جنيه سنوياً.



كما أن الشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة المهندس جابر دسوقى وضعت خطة لاستبدال نظام الممارسة بالعداد كودى مسبوق الدفع
بشكل إجبارى لجميع سارقى التيار الكهربائي على مستوى الجمهورية و لكن بشكل تدريجي، كاشفاً أنه سيتم البدء فى تنفيذ التجربة بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء تمهيدا لتعميمها على مستوى الجمهورية.



وأوضح المصدر السابع"، أنه سيتم الاستعانة بشركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءات عدادات الكهرباء للمرور على العدادات الكودية للتأكد من انتظام عملية الشحن و عدم التلاعب فى العداد لضمان الحفاظ على حق الدولة و استقرار الشبكة القومية للكهرباء.














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