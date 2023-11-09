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المجمعة للتأمين: ترخيص 27999 مركبة زيرو خلال أكتوبر 2023

11/9/2023 11:23:01 PM
(MENAFN- Youm7) كشفت أحدث بيانات صادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات عن شهر أكتوبر 2023 فى تقريرها الشهري عن عدد المركبات المتنوعة التى تم التأمين الإجبارى عليها وتم ترخيصها "زيرو" وعددها 27999 مركبة.



وبهذا فإن المبيعات الفعلية للسوق قد إرتفعت عن الشهر السابق (سبتمبر) بنحو 3454 مركبة تقريبا .



كما أوضح التقرير أن إجمالي المركبات التي صدرت لها وثائق تأمينية بلغت حوالي 1424مركبة موديل 2020 و2712 مركبة موديل 2021 و6775 مركبة موديل2022 و10599مركبة موديل 2023 و6489 مركبه موديل 2024 .
















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