Friday, 10 November 2023 08:21 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


النصر للأسمدة: تشغيل مشروع إنتاج الأمونيا الخضراء ينتظر مكان محطة طاقة الرياح

11/9/2023 11:23:01 PM
(MENAFN- Youm7) ‏تواصل شركة النصر للأسمدة بالسويس ، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، بالتعاون مع إحدى شركات القطاع الخاص تدشين مشروع جديد لإنتاج الأمونبت الخضراء فى السويس، وذلك بهدف التصدير للخارج فى إطار تطوير الشركة وتعظيم مواردها وتعظيم المشاركة مع القطاع الخاص وفقا وثيقة سياسة ملكية الدولة.



‏وكشفت مصادر لليوم السابع أن المشروع الذي يتم تنفيذه حاليا بنتظر تحديد مكان محطة إنشاء دورات رياح، لتوفير الطاقة الكهربائية على نفقة المستثمر للمشروع بحيث يكون المشروع المتكامل بداية من إنتاج الطاقة النظيفة من دوارات الرياح حتى إنتاج الأمونيا الخضراء والهيدروجين الأخضر وتصديره إلى الخارج.



وسبق توقيع مذكرة تفاهم بين شركة النصر للأسمدة وشركة بنشمارك لإنشاء مصنع أمونيا خضراء على أرض شركة النصر بمساحة 470 ألف متر بنظام حق الانتفاع، مع إنشاء خط من المصانع إلى ميناء الأدبية بطول حوالي 10 كم لتصدير الأمونيا المنتجة إلى الأسواق الخارجية بتكلفة تصل لنحو 700 مليون دولار.



وكان الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام ، أكد أنه لا تراجع عن الالتزام بالمعايير العالمية في مجال صناعة الأسمدة ولاسيما الاشتراطات البيئية، مشيرًا إلى مشروع الأمونيا الخضراء بالشراكة مع القطاع الخاص لإنتاج 1000 طن أمونيا خضراء يوميا، وضرورة الالتزام بالكود العالمي في تنفيذ خط الأمونيا والذي يصل طوله إلى 9.5 كم وصولا إلى ميناء السويس.












MENAFN09112023000132011024ID1107404688

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث