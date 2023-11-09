المحطة الرابعة لـرمسيس وذهب الفراعنة فى أستراليا.. والافتتاح 17 نوفمبر

MENAFN - Youm7) تنطلق المحطة الرابعة للمعرض الأثرى المؤقت" رمسيس وذهب الفراعنة" في مدينة سيدنى بأستراليا والمقرر له يوم 17 نوفمبر 2023.

المعرض يضم 181 قطعة أثرية من مقتنيات المتحف المصرى بالتحرير من عصر الملك "رمسيس الثاني"، وبعض القطع الأثرية الأخرى من مكتشفات البعثة المصرية بمنطقة البوباسطيون بسقارة، بالإضافة إلى مقتنيات عدد من المتاحف المصرية تُبرز بعض الخصائص المميزة للحضارة المصرية القديمة من عصر الدولة الوسطى وحتى العصر المتأخر، من خلال مجموعة من التماثيل، والحلى، وأدوات التجميل، واللوحات، والكتل الحجرية المزينة بالنقوش، بالإضافة إلى بعض التوابيت الخشبية الملونة.

وبدأ المعرض رحلته فى أولى محطاته فى نوفمبر 2021 بمدينة هيوستن، ثم محطته الثانية فى أغسطس 2022 بمدينة سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية، ثم محطته الثالثة فى إبريل 2023 بالعاصمة الفرنسية باريس.

وأكد جون نورمان رئيس الشركة المنظمة للمعرض أن هذا المعرض سيحقق نجاحًا كبيرًا حيث تم بيع ما يقرب من 100 ألف تذكرة حتى الآن قبل افتتاح المعرض بسيدنى بحوالى شهر، مثمنا على التعاون المثمر بين وزارة السياحة والآثار والشركة المنظمة للمعرض والذى نشأ منذ عام 2005 منذ تنظيم معرض توت عنخ آمون، أملا فى استمرار هذا التعاون وتحقيق المزيد من النجاحات.

وأشار كيم ماكاى المدير والرئيس التنفيذى للمتحف الاسترالى إلى أن تابوت رمسيس الثانى سيكون أيقونة المعرض، مضيفًا أن عرض هذا التابوت الرائع الجمال الذى يعتبر عملًا ذو قيمة لا تقدر بثمن، ورمزًا قويًا لأحد أعظم قادة العالم القديم، هو نجاح كبير للمتحف حيث تعد سيدنى هى المدينة الثانية فقط فى العالم، بعد باريس، التى سيتم عرض التابوت بها، مؤكدًا علـى إنها فرصة رائعة للجمهور الأسترالى لرؤيته فى الواقع مع باقى القطع الأثرية المتميزة.







