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قطاع الأعمال: جارى الانتهاء من كافة الدراسات الخاصة بتطوير مصانع الدلتا للأسمدة

11/9/2023 11:23:00 PM
(MENAFN- Youm7) كشفت مصادر بقطاع الأعمال العام لـ"اليوم السابع" أنه جاري الانتهاء من كافة الدراسات الخاصة المتعلقة بتطوير مصانع الدلتا للأسمدة سماد طلخا، التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وذلك تمهيدا لطرح عملية التطوير والشراكة في مشروعات الشركة المستقبلية على القطاع الخاص.



وتأسست شركة الدلتا للأسمدة والصناعات الكيماوية عام 1998 انفصالا
من شركة النصر للأسمدة والصناعات الكيماوية والتي تأسست عام 1946

وتنتج الدلتا للأسمدة والصناعات الكيماوية، سماد اليوريا، سماد نترات نشادر، أسمدة مركبة صلبة سائلة، أسمدة مركبة بوتاسية، أسمدة مخلبية وورقية، أمونيا سائلة، محلول أمونيا، حامض نتريك مخفف، أكسجين ونيتروجين سائل، وأكياس بولي أيثلين للخدمة الشاقة.



‏ومن المتوقع خلال الأيام المقبلة عرض الشراكة على شركات القطاع الخاص المحلية والعالمية، ولاسيما أن تطوير المصانع يحتاج إلى مبالغ كبيرة بالعملة الصعبة .



يشار أن الجمعية العامة للشركة وافقت مؤخرا على
استمرار الشركة في أداء نشاطها تطبيقا لحكم المادة 38 من قانون شركات قطاع الأعمال، مع زيادة رأس المال المرخص به من 1.2 مليار جنيه إلى 4.4 مليار جنيه.




















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