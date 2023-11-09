النكبة ونشوء الشتات الفلسطينى فى الكويت دراسة حول ثالث أكبر جالية فلسطينية

(MENAFN
- Youm7) صدر حديثا كتاب بعنوان "النكبة ونشوء الشتات الفلسطينى فى الكويت" للكاتب شفيق الغبرا، عن المركز العربى للأبحاث ودراسات السياسات ضمن كتب سياسة وكتب عن فلسطين.
تهدف هذه الدراسة حسبما جاء فى مقدمة الكتاب إلى فهم جانب مهم وغير موثّق من جوانب الشتات الفلسطينى وممراته المعقدة، لدى ثالث أكبر جالية فلسطينية فى بلدان الشتات إلى عام 1990، من خلال نقص معمّق لاستراتيجيات البقاء والتكيّف التى يستخدمها شعب مهجّر أقصى عن وطنه بالقوة.
هى قصة الشتات الفلسطينى فى الكويت، والذى أتاح للفلسطينيين البقاء كجماعة بعد الدمار الذى حلّ بوطنهم. فى الكتاب تجميع للذاكرة الشفوية والسرديات المتنوعة التى أدت إلى حالة التضامن الإنسانى لشعب على آلام النكبة والتشتّت.
النكبة ونشوء الشتات الفلسطينى فى الكويت
فالشتات الفلسطيني، خصوصاً فى المناطق البعيدة عن دول الطوق، حمى الوجود الفلسطينى كما الهوية الفلسطينية بعد نكبة 1948، ومن خلال تجربة الفلسطينيين، خصوصاً فى الكويت فى الأعوام الأولى التالية للنكبة، نستطيع فهم التعرّجات المعقدة لذلك الشتات فى مناطق أخرى من العالم، فالتجربة واحدة، وإن تنوعت معالمها وتفصيلاتها.
اعتمد الفلسطينيون فى الكويت فى التعامل مع تحديات الشتات الشبكات العائلية وتكتيكات التأقلم والبقاء التى اعتمدتها الشعوب ذات التجربة المماثلة، فتعرض الدراسة مسار التحديات، وتعتمد المقابلات الشخصية مع عدد كبير ممن خاضوا التجربة وعايشوها لتوثيق المراحل المختلفة وخصائصها.
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