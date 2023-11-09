Friday, 10 November 2023 08:20 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


النكبة ونشوء الشتات الفلسطينى فى الكويت دراسة حول ثالث أكبر جالية فلسطينية

11/9/2023 11:22:59 PM
(MENAFN- Youm7) صدر حديثا كتاب بعنوان "النكبة ونشوء الشتات الفلسطينى فى الكويت" للكاتب شفيق الغبرا، عن المركز العربى للأبحاث ودراسات السياسات ضمن كتب سياسة وكتب عن فلسطين.

تهدف هذه الدراسة حسبما جاء فى مقدمة الكتاب إلى فهم جانب مهم وغير موثّق من جوانب الشتات الفلسطينى وممراته المعقدة، لدى ثالث أكبر جالية فلسطينية فى بلدان الشتات إلى عام 1990، من خلال نقص معمّق لاستراتيجيات البقاء والتكيّف التى يستخدمها شعب مهجّر أقصى عن وطنه بالقوة.

هى قصة الشتات الفلسطينى فى الكويت، والذى أتاح للفلسطينيين البقاء كجماعة بعد الدمار الذى حلّ بوطنهم. فى الكتاب تجميع للذاكرة الشفوية والسرديات المتنوعة التى أدت إلى حالة التضامن الإنسانى لشعب على آلام النكبة والتشتّت.


النكبة ونشوء الشتات الفلسطينى فى الكويت

فالشتات الفلسطيني، خصوصاً فى المناطق البعيدة عن دول الطوق، حمى الوجود الفلسطينى كما الهوية الفلسطينية بعد نكبة 1948، ومن خلال تجربة الفلسطينيين، خصوصاً فى الكويت فى الأعوام الأولى التالية للنكبة، نستطيع فهم التعرّجات المعقدة لذلك الشتات فى مناطق أخرى من العالم، فالتجربة واحدة، وإن تنوعت معالمها وتفصيلاتها.

اعتمد الفلسطينيون فى الكويت فى التعامل مع تحديات الشتات الشبكات العائلية وتكتيكات التأقلم والبقاء التى اعتمدتها الشعوب ذات التجربة المماثلة، فتعرض الدراسة مسار التحديات، وتعتمد المقابلات الشخصية مع عدد كبير ممن خاضوا التجربة وعايشوها لتوثيق المراحل المختلفة وخصائصها.







MENAFN09112023000132011024ID1107404685

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث