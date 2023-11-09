صدر حديثا.. خدعة القرن.. أبعادها واستراتيجية مواجهتها

(MENAFN
- Youm7) صدر حديثا عن مركز دراسات الوحدة العربية، كتاب بعنوان "خدعة القرن.. أبعادها واستراتيجية مواجهتها" للكاتب مصطفى البرغوثى، والذى يتناول بالعرض والتحليل وثيقة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب صفقة القرن.
يقول مصطفى البرغوثى فى مقدمة كتابه: بعد مرور نحو ثلاثة عقود على دخول القضية الفلسطينية فى مسار أوسلو، أصيب هذا المسار بالضربة القاضية على يد الراعى الأساسى لهذا المسار، أى الإدارة الأمريكية وصفقة القرن التى تسعى هذه الإدارة لتصفية القضية الفلسطينية من خلالها، فباتت القضية عرضة للانكشاف على خيارات ربما تكون هي الأخطر في تاريخها، كل ذلك بات يتطلب من الشعب الفلسطيني وقواه الحية وفصائله السياسية المختلفة، التعاطي مع هذه المخاطر وفق مقاربة جديدة.
خدعة القرن أبعادها واستراتيجية مواجهتها
يتناول هذا الكتاب بالعرض والتحليل وثيقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "صفقة القرن"، التى تمثل محطة جديدة أو خاتمة المؤامرات والمخططات التى تستهدف التصفية النهائية للقضية الفلسطينية، ويعرض الكتاب مكونات وتفاصيل هذه الصفقة ويقدم تحليلاً شاملاً لها لبيان مراميها وأهدافها الحقيقية.
ويقدم الكتاب رؤية متكاملة للاستراتيجية التى يجب تبنيها لمواجهة هذه الصفقة، ومخططات الحركة الصهيونية، ولتجاوز كل أخطاء الأداء الفلسطيني في مرحلة أوسلو.
ويضىء الكتاب بوجه خاص على خيار المقاومة الشعبية عبر الانخراط الواسع فيها، وتعزيز حركة المقاطعة والعقوبات ضد منظومة الأبارتهايد الإسرائيلية العنصرية في فلسطين، إلى جانب تعزيز الجهود السياسية لعزل إسرائيل وسياساتها، وتوحيد طاقات كل مكونات الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج، وتكريس كل السياسات الاقتصادية والمالية لدعم صمود الشعب الفلسطيني وبقائه على كامل أرضه. يتضمن الكتاب ثلاثة فصول، فضلاً عن المقدمة والخاتمة والفهرس.
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