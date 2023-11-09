صدر حديثا.. خدعة القرن.. أبعادها واستراتيجية مواجهتها

MENAFN - Youm7) صدر حديثا عن مركز دراسات الوحدة العربية، كتاب بعنوان "خدعة القرن.. أبعادها واستراتيجية مواجهتها" للكاتب مصطفى البرغوثى، والذى يتناول بالعرض والتحليل وثيقة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب صفقة القرن.

يقول مصطفى البرغوثى فى مقدمة كتابه: بعد مرور نحو ثلاثة عقود على دخول القضية الفلسطينية فى مسار أوسلو، أصيب هذا المسار بالضربة القاضية على يد الراعى الأساسى لهذا المسار، أى الإدارة الأمريكية وصفقة القرن التى تسعى هذه الإدارة لتصفية القضية الفلسطينية من خلالها، فباتت القضية عرضة للانكشاف على خيارات ربما تكون هي الأخطر في تاريخها، كل ذلك بات يتطلب من الشعب الفلسطيني وقواه الحية وفصائله السياسية المختلفة، التعاطي مع هذه المخاطر وفق مقاربة جديدة.

خدعة القرن أبعادها واستراتيجية مواجهتها

يتناول هذا الكتاب بالعرض والتحليل وثيقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "صفقة القرن"، التى تمثل محطة جديدة أو خاتمة المؤامرات والمخططات التى تستهدف التصفية النهائية للقضية الفلسطينية، ويعرض الكتاب مكونات وتفاصيل هذه الصفقة ويقدم تحليلاً شاملاً لها لبيان مراميها وأهدافها الحقيقية.

ويقدم الكتاب رؤية متكاملة للاستراتيجية التى يجب تبنيها لمواجهة هذه الصفقة، ومخططات الحركة الصهيونية، ولتجاوز كل أخطاء الأداء الفلسطيني في مرحلة أوسلو.

ويضىء الكتاب بوجه خاص على خيار المقاومة الشعبية عبر الانخراط الواسع فيها، وتعزيز حركة المقاطعة والعقوبات ضد منظومة الأبارتهايد الإسرائيلية العنصرية في فلسطين، إلى جانب تعزيز الجهود السياسية لعزل إسرائيل وسياساتها، وتوحيد طاقات كل مكونات الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج، وتكريس كل السياسات الاقتصادية والمالية لدعم صمود الشعب الفلسطيني وبقائه على كامل أرضه. يتضمن الكتاب ثلاثة فصول، فضلاً عن المقدمة والخاتمة والفهرس.