الأندلسيون وهجراتهم إلى مصر فى العصور الوسطى ندوة بمكتبة الإسكندرية

(MENAFN
- Youm7) تنظم مكتبة الإسكندرية ، من خلال مركز دراسات الحضارة الإسلامية بقطاع البحث الأكاديمى، بالتعاون مع معهد ثربانتس الإسبانى، محاضرة بعنوان "الأندلسيون وهجراتهم إلى مصر فى العصور الوسطى.. دراسة فى التراث الثقافى".
ويتحدث فى الندوة الدكتور خورخي ليرولا، أستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة المرية إسبانيا، وذلك يوم الأربعاء 15 نوفمبر 2023، من الساعة الرابعة عصرا حتى السابعة مساء فى مكتبة الإسكندرية، مركز المؤتمرات، قاعة الوفود.
تتناول المحاضرة هجرات العلماء والتجار وأصحاب الحرف والصناعات إلى مصر فى العصر الوسيط، حيث ربطت مصر بأهل المغرب والأندلس روابط سياسية وثقافية واجتماعية واقتصادية كان لها أعمق الأثر فى تشكيل التراث الحضارى فى مصر، حيث كانت معبراً لجميع المغاربة والأندلسيين، الذين يفدون إلى المشرق أو يعدون منه إلى بلادهم، لتأدية فريضة الحج، أو طلب العلم، أو التجارة، أو الرباط والاستقرار، سواء عن طريق البر أو البحر حتى أننا نجد بعض الجغرافيين والمؤرخين المسلمين يعتبرون مدينة الإسكندرية الحد الفاصل بين المشرق والمغرب، فقد كانت الرباط والثغر الإسلامي الكبير، والمحط الأول لرحلات المغاربة والأندلسيين إلى المشرق، طلبا للراحة وللاستماع إلى دروس علمائها، أو لزيارة معالمها الدينية والتاريخية.
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