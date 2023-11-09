الأندلسيون وهجراتهم إلى مصر فى العصور الوسطى ندوة بمكتبة الإسكندرية

MENAFN - Youm7) تنظم مكتبة الإسكندرية ، من خلال مركز دراسات الحضارة الإسلامية بقطاع البحث الأكاديمى، بالتعاون مع معهد ثربانتس الإسبانى، محاضرة بعنوان "الأندلسيون وهجراتهم إلى مصر فى العصور الوسطى.. دراسة فى التراث الثقافى".

ويتحدث فى الندوة الدكتور خورخي ليرولا، أستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة المرية إسبانيا، وذلك يوم الأربعاء 15 نوفمبر 2023، من الساعة الرابعة عصرا حتى السابعة مساء فى مكتبة الإسكندرية، مركز المؤتمرات، قاعة الوفود.

تتناول المحاضرة هجرات العلماء والتجار وأصحاب الحرف والصناعات إلى مصر فى العصر الوسيط، حيث ربطت مصر بأهل المغرب والأندلس روابط سياسية وثقافية واجتماعية واقتصادية كان لها أعمق الأثر فى تشكيل التراث الحضارى فى مصر، حيث كانت معبراً لجميع المغاربة والأندلسيين، الذين يفدون إلى المشرق أو يعدون منه إلى بلادهم، لتأدية فريضة الحج، أو طلب العلم، أو التجارة، أو الرباط والاستقرار، سواء عن طريق البر أو البحر حتى أننا نجد بعض الجغرافيين والمؤرخين المسلمين يعتبرون مدينة الإسكندرية الحد الفاصل بين المشرق والمغرب، فقد كانت الرباط والثغر الإسلامي الكبير، والمحط الأول لرحلات المغاربة والأندلسيين إلى المشرق، طلبا للراحة وللاستماع إلى دروس علمائها، أو لزيارة معالمها الدينية والتاريخية.