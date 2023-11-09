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طرح لعبة Resident Evil 4 على أجهزة Iphone و Ipad وmac فى 20 ديسمبر

11/9/2023 11:22:55 PM
(MENAFN- Youm7) ستكون النسخة الجديدة لعام 2023 من اللعبة الشهيرة
Resident Evil 4
متاحة على أجهزة
iPhone
وiPad
وMac
يوم الأربعاء الموافق 20 ديسمبر، وفقًا لموقع
macrumors.

تعد لعبة
Resident Evil 4
إحدى ألعاب وحدة التحكم التى يمكن لعبها على طرازات
iPhone 15 Pro
المزودة بشريحة
A17 Pro، وتتميز شريحة
A17 Pro
بتتبع الأشعة المسرع للأجهزة وقدرات
GPU
المحسنة التى تجعل اللعب بجودة وحدة التحكم أمرًا ممكنًا.

سيكون العنوان قابلًا للتشغيل على
‌iPhone 15 Pro‌، وiPhone 15 Pro‌ Max، وأجهزة
iPad
المزودة بجهاز
M1 أو أحدث، وجميع أجهزة
Mac
من
Apple.

تخطط
Capcom
لتحصيل 59.99 دولارًا أمريكيًا مقابل
Resident Evil 4
على
‌iPhone‌
و‌iPad‌، وهو نفس سعر اللعبة على وحدات التحكم مثل
PlayStation 5
وXbox Series X ، وسيتوفر محتوى
DLC
إضافى مثل المناطق الجديدة وحزم الأسلحة بأسعار تتراوح من 2.99 دولارًا إلى 19.99 دولارًا.

أصدرت شركة
Capcom
النسخة الجديدة من لعبة
Resident Evil 4
على أجهزة
PlayStation
وXbox
والكمبيوتر الشخصى فى شهر مارس، بالمقارنة مع العنوان الأصلى لعام 2005، يتضمن الإصدار المحدث رسومات مجددة وشخصيات جديدة وعناصر لعب محدثة مثل صياغة العناصر والذخيرة من الموارد.

تتوفر الطلبات المسبقة للعبة
Resident Evil 4
على متجر التطبيقات، وتقول
Capcom أنه سيكون هناك عرض تجريبى متاح لأولئك الذين يرغبون فى تجربة اللعبة قبل الشراء.







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