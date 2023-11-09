طرح لعبة Resident Evil 4 على أجهزة Iphone و Ipad وmac فى 20 ديسمبر

(MENAFN
- Youm7) ستكون النسخة الجديدة لعام 2023 من اللعبة الشهيرة
Resident Evil 4
متاحة على أجهزة
iPhone
وiPad
وMac
يوم الأربعاء الموافق 20 ديسمبر، وفقًا لموقع
macrumors.
تعد لعبة
Resident Evil 4
إحدى ألعاب وحدة التحكم التى يمكن لعبها على طرازات
iPhone 15 Pro
المزودة بشريحة
A17 Pro، وتتميز شريحة
A17 Pro
بتتبع الأشعة المسرع للأجهزة وقدرات
GPU
المحسنة التى تجعل اللعب بجودة وحدة التحكم أمرًا ممكنًا.
سيكون العنوان قابلًا للتشغيل على
iPhone 15 Pro، وiPhone 15 Pro Max، وأجهزة
iPad
المزودة بجهاز
M1 أو أحدث، وجميع أجهزة
Mac
من
Apple.
تخطط
Capcom
لتحصيل 59.99 دولارًا أمريكيًا مقابل
Resident Evil 4
على
iPhone
وiPad، وهو نفس سعر اللعبة على وحدات التحكم مثل
PlayStation 5
وXbox Series X ، وسيتوفر محتوى
DLC
إضافى مثل المناطق الجديدة وحزم الأسلحة بأسعار تتراوح من 2.99 دولارًا إلى 19.99 دولارًا.
أصدرت شركة
Capcom
النسخة الجديدة من لعبة
Resident Evil 4
على أجهزة
PlayStation
وXbox
والكمبيوتر الشخصى فى شهر مارس، بالمقارنة مع العنوان الأصلى لعام 2005، يتضمن الإصدار المحدث رسومات مجددة وشخصيات جديدة وعناصر لعب محدثة مثل صياغة العناصر والذخيرة من الموارد.
تتوفر الطلبات المسبقة للعبة
Resident Evil 4
على متجر التطبيقات، وتقول
Capcom أنه سيكون هناك عرض تجريبى متاح لأولئك الذين يرغبون فى تجربة اللعبة قبل الشراء.
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