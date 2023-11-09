طرح لعبة Resident Evil 4 على أجهزة Iphone و Ipad وmac فى 20 ديسمبر

MENAFN - Youm7) ستكون النسخة الجديدة لعام 2023 من اللعبة الشهيرةResident Evil 4متاحة على أجهزةiPhoneوiPadوMacيوم الأربعاء الموافق 20 ديسمبر، وفقًا لموقعmacrumors.

تعد لعبة

Resident Evil 4

إحدى ألعاب وحدة التحكم التى يمكن لعبها على طرازات

iPhone 15 Pro

المزودة بشريحة

A17 Pro، وتتميز شريحة

A17 Pro

بتتبع الأشعة المسرع للأجهزة وقدرات

GPU

المحسنة التى تجعل اللعب بجودة وحدة التحكم أمرًا ممكنًا.

سيكون العنوان قابلًا للتشغيل على

‌iPhone 15 Pro‌، وiPhone 15 Pro‌ Max، وأجهزة

iPad

المزودة بجهاز

M1 أو أحدث، وجميع أجهزة

Mac

من

Apple.

تخطط

Capcom

لتحصيل 59.99 دولارًا أمريكيًا مقابل

Resident Evil 4

على

‌iPhone‌

و‌iPad‌، وهو نفس سعر اللعبة على وحدات التحكم مثل

PlayStation 5

وXbox Series X ، وسيتوفر محتوى

DLC

إضافى مثل المناطق الجديدة وحزم الأسلحة بأسعار تتراوح من 2.99 دولارًا إلى 19.99 دولارًا.

أصدرت شركة

Capcom

النسخة الجديدة من لعبة

Resident Evil 4

على أجهزة

PlayStation

وXbox

والكمبيوتر الشخصى فى شهر مارس، بالمقارنة مع العنوان الأصلى لعام 2005، يتضمن الإصدار المحدث رسومات مجددة وشخصيات جديدة وعناصر لعب محدثة مثل صياغة العناصر والذخيرة من الموارد.

تتوفر الطلبات المسبقة للعبة

Resident Evil 4

على متجر التطبيقات، وتقول

Capcom أنه سيكون هناك عرض تجريبى متاح لأولئك الذين يرغبون فى تجربة اللعبة قبل الشراء.