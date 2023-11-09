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هل يحاول المتسللون اقتحام خوادم Chatgpt؟ إليك ما قالته الشركة المدعومة من مايكروسوفت

11/9/2023 11:22:55 PM
(MENAFN- Youm7) واجه مستخدمو ChatGPT مشكلات في الاتصال مع برنامج الدردشة الآلي الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي منذ الأيام القليلة الماضية، كما اعتذر سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة أوبن إيه أي، صانع شات جي بي تي، للمستخدمين عن ذلك.



وكشف تقرير في بلومبرج أن "حركة المرور غير الطبيعية" التي كانت الشركة تتصارع معها منذ الأيام القليلة الماضية تشير إلى أن المتسللين يحاولون إغراق خدماتها.



ووفقًا للتقرير فهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها الكشف عن السبب المحتمل للانقطاعات التي ابتليت بها ChatGPT هذا الأسبوع.



مواجهة هجمات DDoS


قالت الشركة الناشئة المدعومة من مايكروسوفت، والتي ساعدت في تحفيز تطوير الذكاء الاصطناعي التوليدي في جميع أنحاء العالم، إنها رصدت علامات على هجوم رفض الخدمة الموزعة (DDoS).



وأضافت: "نحن نتعامل مع انقطاعات دورية بسبب نمط حركة غير طبيعي يعكس هجوم DDoS". وقالت الشركة الناشئة في آخر تحديث للنظام: "إننا نواصل العمل للتخفيف من هذا الأمر". التحديث يحمل عنوان "الانقطاعات الدورية عبر ChatGPT وAPI".



هجوم DDoS، أو هجوم حجب الخدمة الموزع، هو نوع من الهجمات الإلكترونية التي يحاول فيها ممثل خبيث تعطيل أو تعطيل خادم أو شبكة أو خدمة عن طريق إغراقها بحركة مرور من عدد كبير من المصادر.



ويمكن القيام بذلك عن طريق إرسال سيل من الطلبات إلى الهدف، أو باستخدام شبكة الروبوتات لإرسال الطلبات.



يتبع أحدث منشور لـ OpenAI ما أسمته "انقطاعًا كبيرًا" عبر برنامج الدردشة الآلي الخاص بها بالإضافة إلى الأدوات التي يستخدمها المطورون للبناء على الذكاء الاصطناعي الخاص بها.



ومع ذلك، قالت الشركة إنها أصلحت المشكلة، التي أدت إلى معدلات خطأ عالية بشكل غير عادي عبر برامجها ومنصة الذكاء الاصطناعي.



في وقت سابق من هذا الأسبوع، عقدت OpenAI أول مؤتمر للمطورين، قدمت خلاله نسخة معاينة من GPT-4 Turbo، وهي نسخة أكثر قوة وسرعة من أحدث نموذج لغة كبير لها، وهي التكنولوجيا التي تعمل على تشغيل ChatGPT.












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