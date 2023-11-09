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7 خيارات تلزمك مايكروسوفت الإجابة على واحدة منها قبل السماح بإغلاق Onedrive

11/9/2023 11:22:55 PM
(MENAFN- Youm7) تريد مايكروسوفت الآن منك أن تشرح بالضبط سبب محاولتك إغلاق تطبيق OneDrive لنظام التشغيل Windows قبل أن تسمح لك بذلك.



اكتشف Neowin أن التحديث الأخير لـ OneDrive يتضمن الآن مربع حوار مزعج يطلب منك تحديد سبب إغلاق التطبيق في كل مرة تحاول فيها إغلاق OneDrive من شريط المهام، وفقا لتقرير theverge.



وقال التقرير، إن إغلاق OneDrive مخفي بالفعل وليس مهمة بسيطة، حيث تقوم مايكروسوفت بإخفائه ضمن خيار "إيقاف المزامنة مؤقتًا" عند الضغط بزر الماوس الأيمن على OneDrive في شريط المهام، ولكن الآن أصبح خيار الإنهاء باللون الرمادي حتى تحدد سببًا لإنهاء OneDrive من مربع القائمة المنسدلة.



وفيما يلي الخيارات اللازمة لسبب الانهاء:



. لا أريد تشغيل OneDrive طوال الوقت.



. لا أعرف ما هو OneDrive.



. أنا لا أستخدم OneDrive.



. أحاول حل مشكلة في OneDrive.



. أحاول تسريع جهاز الكمبيوتر الخاص بي.



. أحصل على الكثير من الإخطارات.



. آخر



وستحتاج إلى تحديد واحد لإغلاق OneDrive، لكن Microsoft لم تقم بتضمين خيار "اذهب بعيدًا واسمحوا لي بإغلاق التطبيق".



وتعمل مايكروسوفت على دفع OneDrive في نظام التشغيل Windows لسنوات، حيث تتولى إدارة مكتبات المستندات والصور في نظام التشغيل Windows 11 افتراضيًا لمزامنة الملفات مع وحدة التخزين السحابية من Microsoft.



وهناك أيضًا مجموعة متنوعة من المطالبات عبر نظام التشغيل Windows إذا لم تقم بإعداد OneDrive، بما في ذلك تلك التي تظهر عندما تقوم بتغيير خلفية سطح مكتب Windows.



إذا كنت تريد تجنب كل هذة المطالبات من OneDrive، فلا تتردد في فتح "إدارة المهام"، والبحث عن Microsoft OneDrive، وإنهاء هذه المهمة بالطريقة القديمة.












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