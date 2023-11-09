خطوات.. كيفية إعادة ضبط جهاز Mac قبل بيعه

قبل إعادة ضبط جهاز Mac الخاص بك، تأكد من أن لديك نسخة احتياطية جديدة.

إذا كنت تستخدم نظام التشغيل macOS Big Sur أو إصدارًا أقدم، فستحتاج إلى تسجيل الخروج من iCloud وiMessage وFaceTime، لا يضر تسجيل الخروج من أي حسابات أخرى ضمن تفضيلات النظام، حسابات الإنترنت أيضًا، وقد ترغب في إلغاء إقران أي أجهزة بلوتوث أيضًا.

إذا كنت تستخدم إصدارًا حديثًا من macOS، فلا داعى للقلق بشأن هذه الخطوات، دعونا نتعمق في كيفية إعادة ضبط أجهزة Mac في أنظمة التشغيل macOS Sonoma وVentura وMonterey وBig Sur والإصدارات السابقة.

كيفية إعادة ضبط أجهزة كمبيوتر MacBook وMac المكتبية:

1 - افتح تطبيق إعدادات النظام على جهاز Mac الخاص بك.

2- اختر عام من الشريط الجانبي الأيسر.

3- اضغط الآن على نقل أو إعادة تعيين > مسح كافة المحتويات والإعدادات.

4- أدخل كلمة المرور الخاصة بك إذا لزم الأمر، ثم اتبع الخطوات لإعادة ضبط جهاز Mac الخاص بك.

الاختصار: يمكنك أيضًا البحث في جهاز Mac الخاص بك عن "مسح" باستخدام بحث Spotlight (العدسة المكبرة في الزاوية اليمنى العليا أو استخدام اختصار لوحة المفاتيح cmd + شريط المسافة).