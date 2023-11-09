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كيفية التقدم لتجارب شرائح الدماغ الخاصة بشركة إيلون ماسك

11/9/2023 11:22:53 PM
(MENAFN- Youm7) تستعد شركة إيلون ماسك الناشئة لشرائح الدما
لزرع الجهاز في أول إنسان، حيث بدأت شركة Neuralink في فتح الباب للتقديم من متطوعين لأول تجربة بشرية لها منذ أقل من شهرين، وبحسب ما ورد أعرب آلاف الأشخاص عن اهتمامهم بالحصول على إحدى عمليات زرع الدماغ الخاصة بالشركة، وإليك كيفية التقديم.
وفقا لما ذكره موقع "business insider"، لا تزال شركة Neuralink تبحث عن أول متطوع لها، لكن الشركة تأمل في إجراء العمليات الجراحية لـ 11 شخصًا في العام المقبل وأكثر من 22000 بحلول عام 2030.
كيفية التقدم لتجربة شريحة الدماغ هناك بعض الشروط التي تجعلك مؤهلاً لتجارب Neuralink على البشر، يجب أن يكون لديك: "الشلل الرباعي، أو الشلل النصفي، أو ضعف البصر أو العمى، أو فقدان القدرة على الكلام أو عدم القدرة على الكلام، أو ضعف السمع أو الصمم، أو بتر الأطراف الرئيسية (يؤثر على أعلى أو أسفل) الكوع و/أو أعلى أو أسفل الركبة)"، ويجب أيضًا أن يكون عمرك أكبر من 18 عامًا.
ويمكن للأفراد الذين يستوفون هذه المتطلبات ملء طلب تسجيل المرضى الخاص بشركة Neuralink على موقع الشركة الإلكتروني.
يجب على المرضى المحتملين أولاً ملء بعض أسئلة الفحص للتأكد من استيفائهم للمؤهلات المذكورة أعلاه.
بعد ذلك، يجب على الأفراد أيضًا ملء نموذج موافقة فيما يتعلق بمشاركة سجلاتهم الطبية، بالإضافة إلى تقديم معلومات بشأن مقدم الرعاية الأولية الخاص بهم والإذن بتزويد شركة Neuralink بفحوصات الأشعة المقطعية والتصوير بالرنين المغناطيسي لرأسهم، ونتائج اختبار فيروس نقص المناعة البشرية، وسجلات أي مخدرات أو كحول، ومعلومات الاختبارات الجينية.
يتضمن التطبيق استبيانًا تقول الشركة إن استكماله يستغرق حوالي 45 إلى 60 دقيقة، وذلك بعد إكمال نموذج الموافقة.
وقال التطبيق إن المتقدمين الذين تم اختيارهم للتجربة عبر نموذج تسجيل المرضى سيتم الاتصال بهم في النهاية بواسطة Neuralink أو طرف ثالث يعمل مع Neuralink.
وستستغرق الدراسة نحو ست سنوات وستتضمن عدة زيارات متابعة لكي تقوم الشركة بمراقبة الجهاز والتأكد من أنه يعمل بشكل صحيح، ومن المتوقع أيضًا أن يشارك المرضى في جلستين بحثيتين على الأقل لمدة ساعتين أسبوعيًا.
تفاصيل جراحة شريحة الدماغ

شارك إيلون ماسك في تأسيس الشركة الناشئة لرقائق الدماغ في عام 2016، وتهدف في نهاية المطاف إلى إنشاء جهاز يسمح للأشخاص بفعل أي شيء بدءًا من التواصل عن بعد إلى ممارسة الألعاب باستخدام عقولهم فقط.

لكن أولاً، قالت شركة Neuralink إنها تأمل في مساعدة الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات عصبية حادة من خلال السماح لهم بالتحكم في الأجهزة والتواصل باستخدام نشاط الدماغ فقط.
 وحصلت الشركة على موافقة لبدء التجارب البشرية من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية في مايو.
يبلغ حجم الجهاز حوالي عملة صغيرة ويحتوي على عدة أسلاك رفيعة للغاية لا يمكن زرعها إلا باستخدام الروبوت، وأفادت التقارير أن الشركة أجرت أكثر من 150 عملية جراحية باستخدام الروبوت الخاص بها لإدخال شريحة الدماغ في مجموعة متنوعة من موضوعات الاختبار على الحيوانات، بما في ذلك الأغنام والخنازير والقردة.
وتتطلب الجراحة قيام جراح بقطع جزء من جمجمة المريض، وهي عملية يقال إنها تستغرق "ساعتين" ثم يقوم الروبوت بإدخال الجهاز ليحل محل جزء الجمجمة الذي تمت إزالته.





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