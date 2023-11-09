مسابقة البحرين للابتكار العقاري تعقد جلسة التقييم النهائية للمتسابقين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ١٠ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
عقدت مسابقة البحرين للابتكار العقاري جلسة التقييم النهائية للمتسابقين والمكونة من عدد من الرؤساء التنفيذيين والمستشارين والمختصين في القطاع، وذلك للتقييم النهائي وتحديد الفائزين بالمراكز الثلاث الأولى، وسيتم الإعلان عن الفائزين في مؤتمر سيتي سكيب البحرين 2023 بتاريخ 15 من نوفمبر الحالي، وتقام المسابقة بتنظيم من مؤسسة التنظيم للعقاري وبرعاية شركة ديار المحرق وشركة درة البحرين.
وعبر الشيخ محمد بن خليفة بن عبدالله آل خليفة الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري عن خالص شكره للمشاركين ولجنة التحكيم والرعاة الرسميين، مشيداً بالإقبال الكبير من قبل المترشحين للمسابقة المنبثقة عن الخطة الوطنية للقطاع العقاري (2021-2024)، والذي يؤكد أن مملكة البحرين تحظى بالطاقات الواعدة والقادرة على ابتكار الحلول الجديدة المساهمة في دفع عجلة القطاع العقاري والقطاعات الاقتصادية الأخرى إلى أبعاد لا حدود لها.
وأضاف أن المسابقة ركزت على جانب التكنولوجيا والاستدامة في القطاع العقاري، والمشاريع الإبداعية المتميزة التي قدمها المشاركون والتي تتسم بقابلية تطبيقها وإسهامها في خدمة القطاعين العام والخاص، مؤكداً أن الأفكار التي حصلت على أعلى تقييم سيتم تبنيها وعرضها على كبرى المؤسسات لتحويلها إلى مشاريع فعالة وحقيقية لتكون هذه المبادرة حلقة وصل بين الكوادر الوطنية المبدعة والمؤسسات المطورة وتعزز فرص التعاون فيما بينهم. وعبر المشاركون في المسابقة عن شكرهم لإطلاق هذه المسابقة التي تبرز القدرات والكفاءات الوطنية المبدعة من خلال تقديمهم الأفكار والمشاريع الجديدة، إلى جانب إتاحة الفرصة بتطبيق أفكارهم لترى النور، مشيرين إلى أن روح التحدي والمنافسة في خدمة مملكة البحرين هو الشعار الأساسي في جلسات التقييم النهائية والتي تحلّى بها جميع المشاركين والمتأهلين بالمسابقة.
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