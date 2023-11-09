مسابقة البحرين للابتكار العقاري تعقد جلسة التقييم النهائية للمتسابقين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٠ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

عقدت‭ ‬مسابقة‭ ‬البحرين‭ ‬للابتكار‭ ‬العقاري‭ ‬جلسة‭ ‬التقييم‭ ‬النهائية‭ ‬للمتسابقين‭ ‬والمكونة‭ ‬من‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الرؤساء‭ ‬التنفيذيين‭ ‬والمستشارين‭ ‬والمختصين‭ ‬في‭ ‬القطاع،‭ ‬وذلك‭ ‬للتقييم‭ ‬النهائي‭ ‬وتحديد‭ ‬الفائزين‭ ‬بالمراكز‭ ‬الثلاث‭ ‬الأولى،‭ ‬وسيتم‭ ‬الإعلان‭ ‬عن‭ ‬الفائزين‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬سيتي‭ ‬سكيب‭ ‬البحرين‭ ‬2023‭ ‬بتاريخ‭ ‬15‭ ‬من‭ ‬نوفمبر‭ ‬الحالي،‭ ‬وتقام‭ ‬المسابقة‭ ‬بتنظيم‭ ‬من‭ ‬مؤسسة‭ ‬التنظيم‭ ‬للعقاري‭ ‬وبرعاية‭ ‬شركة‭ ‬ديار‭ ‬المحرق‭ ‬وشركة‭ ‬درة‭ ‬البحرين‭.‬

وعبر‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمؤسسة‭ ‬التنظيم‭ ‬العقاري‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬شكره‭ ‬للمشاركين‭ ‬ولجنة‭ ‬التحكيم‭ ‬والرعاة‭ ‬الرسميين،‭ ‬مشيداً‭ ‬بالإقبال‭ ‬الكبير‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المترشحين‭ ‬للمسابقة‭ ‬المنبثقة‭ ‬عن‭ ‬الخطة‭ ‬الوطنية‭ ‬للقطاع‭ ‬العقاري‭ (‬2021-2024‭)‬،‭ ‬والذي‭ ‬يؤكد‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تحظى‭ ‬بالطاقات‭ ‬الواعدة‭ ‬والقادرة‭ ‬على‭ ‬ابتكار‭ ‬الحلول‭ ‬الجديدة‭ ‬المساهمة‭ ‬في‭ ‬دفع‭ ‬عجلة‭ ‬القطاع‭ ‬العقاري‭ ‬والقطاعات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬الأخرى‭ ‬إلى‭ ‬أبعاد‭ ‬لا‭ ‬حدود‭ ‬لها‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬المسابقة‭ ‬ركزت‭ ‬على‭ ‬جانب‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬والاستدامة‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬العقاري،‭ ‬والمشاريع‭ ‬الإبداعية‭ ‬المتميزة‭ ‬التي‭ ‬قدمها‭ ‬المشاركون‭ ‬والتي‭ ‬تتسم‭ ‬بقابلية‭ ‬تطبيقها‭ ‬وإسهامها‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬القطاعين‭ ‬العام‭ ‬والخاص،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬الأفكار‭ ‬التي‭ ‬حصلت‭ ‬على‭ ‬أعلى‭ ‬تقييم‭ ‬سيتم‭ ‬تبنيها‭ ‬وعرضها‭ ‬على‭ ‬كبرى‭ ‬المؤسسات‭ ‬لتحويلها‭ ‬إلى‭ ‬مشاريع‭ ‬فعالة‭ ‬وحقيقية‭ ‬لتكون‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬حلقة‭ ‬وصل‭ ‬بين‭ ‬الكوادر‭ ‬الوطنية‭ ‬المبدعة‭ ‬والمؤسسات‭ ‬المطورة‭ ‬وتعزز‭ ‬فرص‭ ‬التعاون‭ ‬فيما‭ ‬بينهم‭. ‬وعبر‭ ‬المشاركون‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬عن‭ ‬شكرهم‭ ‬لإطلاق‭ ‬هذه‭ ‬المسابقة‭ ‬التي‭ ‬تبرز‭ ‬القدرات‭ ‬والكفاءات‭ ‬الوطنية‭ ‬المبدعة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تقديمهم‭ ‬الأفكار‭ ‬والمشاريع‭ ‬الجديدة،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬إتاحة‭ ‬الفرصة‭ ‬بتطبيق‭ ‬أفكارهم‭ ‬لترى‭ ‬النور،‭ ‬مشيرين‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬روح‭ ‬التحدي‭ ‬والمنافسة‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬هو‭ ‬الشعار‭ ‬الأساسي‭ ‬في‭ ‬جلسات‭ ‬التقييم‭ ‬النهائية‭ ‬والتي‭ ‬تحلّى‭ ‬بها‭ ‬جميع‭ ‬المشاركين‭ ‬والمتأهلين‭ ‬بالمسابقة‭. ‬