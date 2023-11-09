منصة استثمار الأراضي الحكومية تعزز من الشراكة مع القطاع الخاص

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ١٠ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
أكدت مريم عدنان الأنصاري الوكيل المساعد للمشاريع بمكتب رئيس مجلس الوزراء رئيس لجنة استثمار الأراضي الحكومية، الحرص على تعزيز أوجه التعاون والعمل المشترك مع القطاع الخاص وإشراكه في الدفع بمختلف مسارات التنمية، وذلك عبر فتح المزيد من الفرص الواعدة والنوعية أمام المستثمرين والمطورين العقاريين، وتوفير كافة التسهيلات الداعمة لهم بما يسهم في تحفيز القطاعات الحيوية نحو الاستمرار في تحقيق النمو الاقتصادي وصولاً للأهداف المرجوة.
وفي تصريح لها بعد توقيع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني اتفاقية مع شركة بوابة دلمون لتنفيذ 131 وحدة سكنية جديدة بمدينة سلمان بإجمالي مساحة تقدر بـ 23 ألف متر مربع، وذلك بعد طرحها عبر منصة استثمار الأراضي الحكومية، نوهت الأنصاري بأهمية الاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تقدمها منصة استثمار الأراضي الحكومية باعتبارها بوابة القطاع الخاص للاستثمار في المشاريع الحكومية.
وأضافت الأنصاري أنّ هذه الاتفاقية الموقّعة تأتي في إطار المساعي المبذولة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتنشيط عجلة استثمار وبناء الأراضي لأغراض متنوعة ومنها الإسكانية، والتجارية، والترفيهية، والتعليمية والصحية، فضلاً عن دورها في الدفع قدماً بوتيرة تنفيذ المشاريع التنموية في مملكة البحرين والتي تنسجم مع مبادئ رؤية البحرين الاقتصادية 2030 التي ترتكز على التنافسية والاستدامة والعدالة. ودعت الأنصاري الراغبين في الاستفادة من الفرص التي تطرحها منصة استثمار الأراضي الحكومية إلى زيارة الموقع الإلكتروني لمنصة استثمار الأراضي الحكومية investmentland . gov . bh ، واختيار العقارات المراد الاستثمار فيها، وتقديم الطلبات عن طريق المزايدة العامة.
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