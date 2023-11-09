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منصة استثمار الأراضي الحكومية تعزز من الشراكة مع القطاع الخاص

11/9/2023 11:22:50 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٠ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

أكدت‭ ‬مريم‭ ‬عدنان‭ ‬الأنصاري‭ ‬الوكيل‭ ‬المساعد‭ ‬للمشاريع‭ ‬بمكتب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬استثمار‭ ‬الأراضي‭ ‬الحكومية،‭ ‬الحرص‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬أوجه‭ ‬التعاون‭ ‬والعمل‭ ‬المشترك‭ ‬مع‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬وإشراكه‭ ‬في‭ ‬الدفع‭ ‬بمختلف‭ ‬مسارات‭ ‬التنمية،‭ ‬وذلك‭ ‬عبر‭ ‬فتح‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الفرص‭ ‬الواعدة‭ ‬والنوعية‭ ‬أمام‭ ‬المستثمرين‭ ‬والمطورين‭ ‬العقاريين،‭ ‬وتوفير‭ ‬كافة‭ ‬التسهيلات‭ ‬الداعمة‭ ‬لهم‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تحفيز‭ ‬القطاعات‭ ‬الحيوية‭ ‬نحو‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬النمو‭ ‬الاقتصادي‭ ‬وصولاً‭ ‬للأهداف‭ ‬المرجوة‭.‬

وفي‭ ‬تصريح‭ ‬لها‭ ‬بعد‭ ‬توقيع‭ ‬وزارة‭ ‬الإسكان‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬اتفاقية‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬بوابة‭ ‬دلمون‭ ‬لتنفيذ‭ ‬131‭ ‬وحدة‭ ‬سكنية‭ ‬جديدة‭ ‬بمدينة‭ ‬سلمان‭ ‬بإجمالي‭ ‬مساحة‭ ‬تقدر‭ ‬بـ‭ ‬23‭ ‬ألف‭ ‬متر‭ ‬مربع،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬طرحها‭ ‬عبر‭ ‬منصة‭ ‬استثمار‭ ‬الأراضي‭ ‬الحكومية،‭ ‬نوهت‭ ‬الأنصاري‭ ‬بأهمية‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬الفرص‭ ‬الاستثمارية‭ ‬التي‭ ‬تقدمها‭ ‬منصة‭ ‬استثمار‭ ‬الأراضي‭ ‬الحكومية‭ ‬باعتبارها‭ ‬بوابة‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬للاستثمار‭ ‬في‭ ‬المشاريع‭ ‬الحكومية‭.‬

وأضافت‭ ‬الأنصاري‭ ‬أنّ‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقية‭ ‬الموقّعة‭ ‬تأتي‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬المساعي‭ ‬المبذولة‭ ‬لتعزيز‭ ‬الشراكة‭ ‬مع‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬وتنشيط‭ ‬عجلة‭ ‬استثمار‭ ‬وبناء‭ ‬الأراضي‭ ‬لأغراض‭ ‬متنوعة‭ ‬ومنها‭ ‬الإسكانية،‭ ‬والتجارية،‭ ‬والترفيهية،‭ ‬والتعليمية‭ ‬والصحية،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬دورها‭ ‬في‭ ‬الدفع‭ ‬قدماً‭ ‬بوتيرة‭ ‬تنفيذ‭ ‬المشاريع‭ ‬التنموية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والتي‭ ‬تنسجم‭ ‬مع‭ ‬مبادئ‭ ‬رؤية‭ ‬البحرين‭ ‬الاقتصادية‭ ‬2030‭ ‬التي‭ ‬ترتكز‭ ‬على‭ ‬التنافسية‭ ‬والاستدامة‭ ‬والعدالة‭. ‬ودعت‭ ‬الأنصاري‭ ‬الراغبين‭ ‬في‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬الفرص‭ ‬التي‭ ‬تطرحها‭ ‬منصة‭ ‬استثمار‭ ‬الأراضي‭ ‬الحكومية‭ ‬إلى‭ ‬زيارة‭ ‬الموقع‭ ‬الإلكتروني‭ ‬لمنصة‭ ‬استثمار‭ ‬الأراضي‭ ‬الحكومية‭ ‬ investmentland ‭.‬ gov ‭.‬ bh ،‭ ‬واختيار‭ ‬العقارات‭ ‬المراد‭ ‬الاستثمار‭ ‬فيها،‭ ‬وتقديم‭ ‬الطلبات‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬المزايدة‭ ‬العامة‭.‬

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