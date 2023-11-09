مناقصة لصيانة مرافق معرض البحرين الدولي للطيران بالصخير

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتبت: نوال عباس الجمعة ١٠ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
فتح مجلس المناقصات والمزايدات، الجهة التنظيمية المستقلة المكلفة بالإشراف على ممارسات المناقصات والمزايدات الحكومية، أمس مظاريف لـ10 مناقصات من 10 جهات متصرفة.
وتنافست 3 شركات على مناقصة لوزارة التنمية الاجتماعية لتنظيم حفل جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتشجيع الأسر المنتجة 2024م والمعرض المصاحب للجائزة، وتقدمت شركة Future Exhibitions & Conferences بأقل العطاءات بقيمة تبلغ 38 ألفا و652 دينارا.
وترغب وزارة التنمية الاجتماعية في طرح مناقصة لتنظيم حفل جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتشجيع الأسر المنتجة 2024م والمعرض المصاحب للجائزة. وعلى مقدمي العطاءات الراغبين في المشاركة التقيد بالمتطلبات والشروط الواردة في الوثائق المناقصة المرفقة.
كما فتح المجلس مناقصة لوزارة المواصلات والاتصالات لصيانة مرافق معرض البحرين الدولي للطيران بقاعدة الصخير الجوية، وتقدمت شركة Cityneon Middle East بأقل العطاءات بقيمة 155 ألف دينار.
ويشتهر معرض البحرين الدولي للطيران بشاليهاته الفاخرة وعددها 40 والمصممة لهذا الغرض وتسع 50 شخصا لكل شاليه بالإضافة إلى شاليه كبار الشخصيات من دورين ويسع 300 شخص، ما يتيح لرجال الأعمال الالتقاء بالضيوف وعقد الاجتماعات الساخنة رفيعة المستوى في بيئة خاصة، كما أن موقع الشاليهات الفاخرة والمجهزة بأعلى المواصفات بجوار ساحة الطائرات الثابتة وبالتوازي مع المدرج ما يوفر مناظر لا مثيل لها لكل من العرض الثابت والطيران، بالإضافة إلى أن مواقف المركبات الخاصة بالشركات أصحاب الشاليهات تقع في مدخل الشاليهات مباشرة، لذلك تبحث الوزارة عن شركة متخصصة ذات خبرة وجودة عالية في مجال صيانة المباني والمرافق الخاصة بمعرض البحرين الدولي للطيران في قاعدة الصخير الجوية لاستضافة الدورة القادمة للمعرض في عام 2024.
كما تنافست شركتان على مناقصة طرحها مركز البحرين العالمي لإدارة وبيع المساحات الإعلانية لمركز البحرين العالمي للمعارض.
وتقدمت شركة Gulf Media International بأقل العطاءات بقيمة تبلغ 55 ألف دينار.
وسيكون التعاقد مع شركة لتكون الوكيل الحصري لإدارة وبيع المساحات الإعلانية لمركز البحرين العالمي للمعارض، وتدعو مركز البحرين العالمي للمعارض الشركات المتخصصة في مجال إدارة وبيع الإعلانات الخارجية في مملكة البحرين لتقديم عروضها لهذه المناقصة التي تخص التعاقد مع مركز البحرين العالمي للمعارض لتكون الشركة المشاركة في المناقصة الوكيل الحصري لإدارة وبيع المساحات الإعلانية للمركز، مع الالتزام بضمان دفع حد أدنى من الإرادات المتوقعة سنوياً، بالإضافة إلى الالتزام بنسبة محددة مسبقاً ومتفق عليها من قبل الطرفين من أي إيرادات إضافية تتجاوز المتوقع السنوي، مدفوعة إلى مركز البحرين العالمي للمعارض. وعلى الشركات الراغبة في تقديم عروضها ان تستوفي شرط مطابقة سجلها التجاري نشاط نطاق العمل المطلوب، وسيتم استبعاد الشركات غير المستوفية لهذا الشرط والتي تقدم عرضها خلاف ذلك.
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