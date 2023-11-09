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مناقصة لصيانة مرافق معرض البحرين الدولي للطيران بالصخير

11/9/2023 11:22:48 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتبت‭: ‬نوال‭ ‬عباس‭ ‬ الجمعة ١٠ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00


فتح‭ ‬مجلس‭ ‬المناقصات‭ ‬والمزايدات،‭ ‬الجهة‭ ‬التنظيمية‭ ‬المستقلة‭ ‬المكلفة‭ ‬بالإشراف‭ ‬على‭ ‬ممارسات‭ ‬المناقصات‭ ‬والمزايدات‭ ‬الحكومية،‭ ‬أمس‭ ‬مظاريف‭ ‬لـ10‭ ‬مناقصات‭ ‬من‭ ‬10‭ ‬جهات‭ ‬متصرفة‭.‬

وتنافست‭ ‬3‭ ‬شركات‭ ‬على‭ ‬مناقصة‭ ‬لوزارة‭ ‬التنمية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬لتنظيم‭ ‬حفل‭ ‬جائزة‭ ‬صاحبة‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأميرة‭ ‬سبيكة‭ ‬بنت‭ ‬إبراهيم‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬لتشجيع‭ ‬الأسر‭ ‬المنتجة‭ ‬2024م‭ ‬والمعرض‭ ‬المصاحب‭ ‬للجائزة،‭ ‬وتقدمت‭ ‬شركة‭ ‬ Future ‭ ‬ Exhibitions ‭ & ‬ Conferences ‭ ‬بأقل‭ ‬العطاءات‭ ‬بقيمة‭ ‬تبلغ‭ ‬38‭ ‬ألفا‭ ‬و652‭ ‬دينارا‭.‬

وترغب‭ ‬وزارة‭ ‬التنمية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬في‭ ‬طرح‭ ‬مناقصة‭ ‬لتنظيم‭ ‬حفل‭ ‬جائزة‭ ‬صاحبة‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأميرة‭ ‬سبيكة‭ ‬بنت‭ ‬إبراهيم‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬لتشجيع‭ ‬الأسر‭ ‬المنتجة‭ ‬2024م‭ ‬والمعرض‭ ‬المصاحب‭ ‬للجائزة‭. ‬وعلى‭ ‬مقدمي‭ ‬العطاءات‭ ‬الراغبين‭ ‬في‭ ‬المشاركة‭ ‬التقيد‭ ‬بالمتطلبات‭ ‬والشروط‭ ‬الواردة‭ ‬في‭ ‬الوثائق‭ ‬المناقصة‭ ‬المرفقة‭.‬

كما‭ ‬فتح‭ ‬المجلس‭ ‬مناقصة‭ ‬لوزارة‭ ‬المواصلات‭ ‬والاتصالات‭ ‬لصيانة‭ ‬مرافق‭ ‬معرض‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬للطيران‭ ‬بقاعدة‭ ‬الصخير‭ ‬الجوية،‭ ‬وتقدمت‭ ‬شركة‭ ‬ Cityneon ‭ ‬ Middle ‭ ‬ East ‭ ‬بأقل‭ ‬العطاءات‭ ‬بقيمة‭ ‬155‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭.‬

ويشتهر‭ ‬معرض‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬للطيران‭ ‬بشاليهاته‭ ‬الفاخرة‭ ‬وعددها‭ ‬40‭ ‬والمصممة‭ ‬لهذا‭ ‬الغرض‭ ‬وتسع‭ ‬50‭ ‬شخصا‭ ‬لكل‭ ‬شاليه‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬شاليه‭ ‬كبار‭ ‬الشخصيات‭ ‬من‭ ‬دورين‭ ‬ويسع‭ ‬300‭ ‬شخص،‭ ‬ما‭ ‬يتيح‭ ‬لرجال‭ ‬الأعمال‭ ‬الالتقاء‭ ‬بالضيوف‭ ‬وعقد‭ ‬الاجتماعات‭ ‬الساخنة‭ ‬رفيعة‭ ‬المستوى‭ ‬في‭ ‬بيئة‭ ‬خاصة،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬موقع‭ ‬الشاليهات‭ ‬الفاخرة‭ ‬والمجهزة‭ ‬بأعلى‭ ‬المواصفات‭ ‬بجوار‭ ‬ساحة‭ ‬الطائرات‭ ‬الثابتة‭ ‬وبالتوازي‭ ‬مع‭ ‬المدرج‭ ‬ما‭ ‬يوفر‭ ‬مناظر‭ ‬لا‭ ‬مثيل‭ ‬لها‭ ‬لكل‭ ‬من‭ ‬العرض‭ ‬الثابت‭ ‬والطيران،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مواقف‭ ‬المركبات‭ ‬الخاصة‭ ‬بالشركات‭ ‬أصحاب‭ ‬الشاليهات‭ ‬تقع‭ ‬في‭ ‬مدخل‭ ‬الشاليهات‭ ‬مباشرة،‭ ‬لذلك‭ ‬تبحث‭ ‬الوزارة‭ ‬عن‭ ‬شركة‭ ‬متخصصة‭ ‬ذات‭ ‬خبرة‭ ‬وجودة‭ ‬عالية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬صيانة‭ ‬المباني‭ ‬والمرافق‭ ‬الخاصة‭ ‬بمعرض‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬للطيران‭ ‬في‭ ‬قاعدة‭ ‬الصخير‭ ‬الجوية‭ ‬لاستضافة‭ ‬الدورة‭ ‬القادمة‭ ‬للمعرض‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2024‭.‬

كما‭ ‬تنافست‭ ‬شركتان‭ ‬على‭ ‬مناقصة‭ ‬طرحها‭ ‬مركز‭ ‬البحرين‭ ‬العالمي‭ ‬لإدارة‭ ‬وبيع‭ ‬المساحات‭ ‬الإعلانية‭ ‬لمركز‭ ‬البحرين‭ ‬العالمي‭ ‬للمعارض‭.‬

وتقدمت‭ ‬شركة‭ ‬ Gulf ‭ ‬ Media ‭ ‬ International ‭ ‬بأقل‭ ‬العطاءات‭ ‬بقيمة‭ ‬تبلغ‭ ‬55‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭.‬

وسيكون‭ ‬التعاقد‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬لتكون‭ ‬الوكيل‭ ‬الحصري‭ ‬لإدارة‭ ‬وبيع‭ ‬المساحات‭ ‬الإعلانية‭ ‬لمركز‭ ‬البحرين‭ ‬العالمي‭ ‬للمعارض،‭ ‬وتدعو‭ ‬مركز‭ ‬البحرين‭ ‬العالمي‭ ‬للمعارض‭ ‬الشركات‭ ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬إدارة‭ ‬وبيع‭ ‬الإعلانات‭ ‬الخارجية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لتقديم‭ ‬عروضها‭ ‬لهذه‭ ‬المناقصة‭ ‬التي‭ ‬تخص‭ ‬التعاقد‭ ‬مع‭ ‬مركز‭ ‬البحرين‭ ‬العالمي‭ ‬للمعارض‭ ‬لتكون‭ ‬الشركة‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬المناقصة‭ ‬الوكيل‭ ‬الحصري‭ ‬لإدارة‭ ‬وبيع‭ ‬المساحات‭ ‬الإعلانية‭ ‬للمركز،‭ ‬مع‭ ‬الالتزام‭ ‬بضمان‭ ‬دفع‭ ‬حد‭ ‬أدنى‭ ‬من‭ ‬الإرادات‭ ‬المتوقعة‭ ‬سنوياً،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الالتزام‭ ‬بنسبة‭ ‬محددة‭ ‬مسبقاً‭ ‬ومتفق‭ ‬عليها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الطرفين‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬إيرادات‭ ‬إضافية‭ ‬تتجاوز‭ ‬المتوقع‭ ‬السنوي،‭ ‬مدفوعة‭ ‬إلى‭ ‬مركز‭ ‬البحرين‭ ‬العالمي‭ ‬للمعارض‭. ‬وعلى‭ ‬الشركات‭ ‬الراغبة‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬عروضها‭ ‬ان‭ ‬تستوفي‭ ‬شرط‭ ‬مطابقة‭ ‬سجلها‭ ‬التجاري‭ ‬نشاط‭ ‬نطاق‭ ‬العمل‭ ‬المطلوب،‭ ‬وسيتم‭ ‬استبعاد‭ ‬الشركات‭ ‬غير‭ ‬المستوفية‭ ‬لهذا‭ ‬الشرط‭ ‬والتي‭ ‬تقدم‭ ‬عرضها‭ ‬خلاف‭ ‬ذلك‭.‬

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