إسقاط مسيرة مسلحة استهدفت قاعدة جوية للقوات الأميركية شمال العراق

إسقاط مسيرة مسلحة استهدفت قاعدة جوية للقوات الأميركية شمال العراق
التاريخ
11/9/2023 11:21:06 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) قال مصدران أمنيان لوكالة (رويترز) إن طائرة مسيرة مسلحة استهدفت قاعدة الحرير الجوية التي تستضيف قوات أميركية في أربيل بشمال العراق لكن الدفاعات الجوية أسقطتها.
كما أوضح المصدران أن عبوة ناسفة استهدفت دورية مشتركة للقوات الأميركية وجهاز مكافحة الإرهاب العراقي قرب مدينة الموصل مما أدى إلى إلحاق أضرار بمركبة دون وقوع إصابات.
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