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معارك عنيفة بين الجيش السوداني والدعم السريع للسيطرة على عاصمة دارفور

11/9/2023 11:21:05 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) احتدمت المعارك في إقليم دارفور بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع عشية دخول الحرب بينهما شهرها السابع، فيما تنتشر جثث لأشخاص بالزي العسكري في شوارع أم درمان غرب العاصمة الخرطوم.
وقال شهود عيان في أم درمان لوكالة فرانس برس في اتصال هاتفي من مدينة (ود مدني): «هناك جثث لأشخاص يرتدون زيا عسكريا ملقاة في الشوارع بوسط المدينة بعد معارك عنيفة».
وأفاد آخرون عن سقوط قذيفة على مستشفى «النو» شمال أم درمان، آخر المرافق الطبية التي تخدم هذه المنطقة، «ما أسفر عن مقتل عاملة واحدة على الأقل».
وتتواصل المعارك في كل من الخرطوم بضواحيها وإقليم دارفور في ظل إخفاق مفاوضات جديدة بين طرفي النزاع حول وقف لإطلاق النار، وافقا خلالها على «تسهيل زيادة المساعدات الإنسانية».
في هذه الأثناء كتب نائب منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في دارفور طوبي هارورد في حسابه على موقع إكس «يتعرض مئات الآلاف من المدنيين والنازحين لخطر كبير الآن في مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور مع تدهور الوضع الأمني ونقص الغذاء والماء، والخدمات المحدودة للغاية».
وأضاف: «يتقاتل الجيش السوداني وقوات الدعم السريع من أجل السيطرة على المدينة، وسيكون لذلك تداعيات كارثية على المدنيين».
كما أبدت السفارة الأميركية في السودان «قلقا بالغا حول تقارير شهود عيان عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان من قبل قوات الدعم السريع.. بما في ذلك عمليات قتل في منطقة أردمتا بولاية غرب دارفور، والاستهداف العرقي لزعماء وأفراد إثنية المساليت»، إحدى أبرز المجموعات العرقية غير العربية في غرب دارفور.

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