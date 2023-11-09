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رويترز تنفي اتهامات بعلمها مسبقا بهجوم حماس

11/9/2023 11:21:05 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) نفت مؤسسة رويترز الدولية للأنباء في بيان أي تلميح إلى أنها كانت على علم مسبق بعملية «طوفان الأقصى» التي شنتها حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي. جاء ذلك ردا على تقرير لمنظمة أونست ريبورتينغ.
وقالت رويترز: «نحن على علم بتقرير منظمة أونست ريبورتينج والاتهامات الموجهة لاثنين من المصورين المستقلين ساهما في تغطية رويترز لهجوم السابع من أكتوبر».
وأضافت: «تنفي رويترز بشكل قاطع أنها كانت على علم مسبق بالهجوم أو أنها وضعت صحافيين مع حماس في السابع من أكتوبر».
وأردفت: «حصلت رويترز على صور من مصورين مستقلين اثنين يقيمان في غزة وكانا على الحدود في صباح يوم السابع من أكتوبر، ولم تكن لها علاقة سابقة بهما. والصور التي نشرتها رويترز التقطت بعد ساعتين من إطلاق حماس صواريخ على جنوب إسرائيل وبعد أكثر من 45 دقيقة من إعلان إسرائيل أن مسلحين عبروا الحدود».
وقالت: «لم يكن صحافيو رويترز موجودين على الأرض في المواقع التي أشار لها تقرير أونست ريبورتينج».

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