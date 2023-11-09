نقص اليد العاملة يكلف إسرائيل 600 مليون دولار أسبوعيا

(MENAFN
- Al-Anbaa) قال بنك إسرائيل المركزي أمس إن التكلفة التي يتكبدها الاقتصاد الإسرائيلي بسبب نقص القوى العاملة، والتي تأثرت بالسلب بشكل كبير خلال الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة، تبلغ 2.3 مليار شيكل ما يقارب (600 مليون دولار) أسبوعيا.
وأوضح البنك المركزي أن هذه التكاليف ناجمة عن إغلاق العديد من المدارس في أنحاء البلاد وإجلاء نحو 144 ألف عامل من المناطق القريبة من الحدود مع غزة ولبنان إضافة إلى استدعاء جنود الاحتياط للخدمة.
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