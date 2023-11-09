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نقص اليد العاملة يكلف إسرائيل 600 مليون دولار أسبوعيا

11/9/2023 11:21:05 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال بنك إسرائيل المركزي أمس إن التكلفة التي يتكبدها الاقتصاد الإسرائيلي بسبب نقص القوى العاملة، والتي تأثرت بالسلب بشكل كبير خلال الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة، تبلغ 2.3 مليار شيكل ما يقارب (600 مليون دولار) أسبوعيا.
وأوضح البنك المركزي أن هذه التكاليف ناجمة عن إغلاق العديد من المدارس في أنحاء البلاد وإجلاء نحو 144 ألف عامل من المناطق القريبة من الحدود مع غزة ولبنان إضافة إلى استدعاء جنود الاحتياط للخدمة.

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