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مؤتمر باريس الإنساني تعهدات بمساعدات تفوق المليار يورو لغزة

11/9/2023 11:21:05 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) خديجة حمودة - ووكالات
دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس إلى «العمل من أجل وقف إطلاق النار» بين إسرائيل وحركة حماس. وقال ماكرون خلال افتتاح المؤتمر الإنساني حول غزة في باريس الذي عقد في الإليزيه: «في المدى القريب، علينا أن نعمل على حماية المدنيين. لهذا السبب، هناك حاجة إلى هدنة إنسانية سريعة ويجب أن نعمل من أجل وقف إطلاق النار». وأضاف: «يجب أن يصبح ذلك ممكنا».
وشدد الرئيس الفرنسي على أنه «من الضروري» حماية المدنيين في قطاع غزة وعلى أنه لا يمكن أن تكون هناك معايير مزدوجة فيما يتعلق بحماية الأرواح البشرية. وأضاف أن «هذا أمر غير قابل للتفاوض».
وكرر ماكرون أن لإسرائيل «الحق في الدفاع عن نفسها وواجب حماية مواطنيها» لكنه لفت أيضا إلى أن الحكومة الإسرائيلية لديها «مسؤولية كبيرة (...) تتمثل في احترام القانون وحماية المدنيين». وتابع: «الحرب على الإرهاب لا يمكن أن تستمر من دون قواعد».
وأشار إلى أن الوضع الإنساني يتدهور «أكثر كل يوم» في غزة، داعيا إلى تنسيق المساعدات وتنظيمها بطريقة ملموسة حتى يكون من الممكن نقلها. وأعلن ماكرون أيضا ان بلاده ستزيد مساعداتها لقطاع غزة إلى 100 مليون يورو.
وأضاف: «أدعو أيضا كل الدول الحاضرة إلى زيادة مساهماتها المالية للسكان المدنيين الفلسطينيين عبر الأمم المتحدة»، مذكرا بأن الأمم المتحدة قدرت حاجات سكان غزة والضفة الغربية بـ 1.2 مليار دولار.
وأعلن الإليزيه أن المؤتمر أسفر عن التزامات بمساعدات تفوق المليار يورو لغزة.
من جهتها، ذكرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين بأن الاتحاد الأوروبي زاد مساعداته الإنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية 4 مرات.
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية في كلمته في المؤتمر إن الفلسطينيين في حاجة لحماية دولية. وأضاف أن القانون الدولي لحقوق الإنسان ينتهك وأن جرائم حرب ترتكب. وتابع أن إسرائيل لا تشن حربا على حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وإنما على جميع الفلسطينيين.
بدوره، جدد وزير الخارجية المصري سامح شكري امس رفض مصر لأي محاولة لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.
وقال في المؤتمر إن ما تقوم به إسرائيل يتجاوز الدفاع عن النفس، وأن استمرار الصمت الدولي على ما تقوم به من مخالفات جسيمة وانتهاكات للقانون الدولي الإنساني يشير إلى وجود خلل في معايير المنطق والضمير الإنساني.
وأضاف، إن ما تم إدخاله من مساعدات حتى الآن لا يفي على الإطلاق باحتياجات المدنيين في غزة، كما أن الإجراءات المعقدة والمتعمدة التي فرضتها إسرائيل لإدخال المساعدات الإنسانية انما تفاقم من الأوضاع المتدهورة في القطاع، وتثير الشكوك حول أهدافها. وأكد شكري «إن ما نشهده في قطاع غزة يؤكد يقيننا بأن تسوية الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني لن تتم إلا بناء على حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية.
وفي السياق، دعت منظمات دولية ووكالات إغاثة إلى وقف فوري لإطلاق النار من أجل إنهاء «نزيف الأرواح» في غزة، محذرة من أن الوضع قد يخرج سريعا عن نطاق السيطرة.
وقال يان إيجلاند الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين «لا يمكن أن ننتظر دقيقة إضافية من أجل وقف إطلاق نار إنساني أو رفع الحصار الذي يشكل عقابا جماعيا». ومضى يقول في تصريحات رددت فحواها الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي «دون وقف لإطلاق النار ورفع الحصار ووقف القصف العشوائي والحرب، سيستمر نزيف الأرواح».
إلى ذلك، أعلن محام فرنسي امس أنه وجه رسالة باسم 3 منظمات غير حكومية فلسطينية الى المحكمة الجنائية الدولية للتنديد خصوصا «بجرائم حرب» و«جرائم ضد الإنسانية» ارتكبها بحسب هذه المنظمات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة. وجاء في الرسالة التي وجهت الى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية وفق فرانس برس أن الوقائع التي عرضتها مؤسسة الحق ومركز الميزان والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان هي «نية الإبادة الجماعية والتحريض على إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب».
وقال محامي هذه المنظمات غير الحكومية إيمانويل داود لوكالة فرانس برس، إن المنظمات غير الحكومية ترغب في أن «يفهم المسؤولون الإسرائيليون الذين يشنون حربا مع إفلات تام من العقاب حيث ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية كل يوم، أن عليهم أن يتحملوا شخصيا مسؤولية أفعالهم أمام القضاء الدولي».

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