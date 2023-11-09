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معارك غزة فوق الأرض وتحتها وواشنطن تعلن هدنة يومية لـ 4 ساعات

11/9/2023 11:21:05 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) واصل الجيش الإسرائيلي محاولاته تضييق الخناق على شمال قطاع غزة وسط معارك محتدمة «فوق وتحت الأرض»، دفعت آلاف الفلسطينيين إلى الفرار جنوبا هربا من الحرب والقصف، في وقت توسعت مساعي التوصل إلى هدنة.
ونقلت «رويترز» عن مصدر إن الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، ووليام بيرنز مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي.آي.إيه)، وديفيد بارنيا رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) اجتمعوا لبحث معالم اتفاق على إطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى «حماس» والوصول لهدنة مؤقتة من الهجوم على غزة. وجاء اجتماع الدوحة في أعقاب لقاء وسطاء قطريين بمسؤولين من المكتب السياسي لحماس مساء أمس الأول، وتضمنت المحادثات أيضا مناقشة السماح بدخول إمدادات الوقود لأغراض إنسانية إلى غزة، وهو ما ترفضه إسرائيل. وكانت «رويترز» نقلت عن مصدر أمس أن المحادثات تناولت إطلاق سراح ما بين 10 و15 رهينة مقابل هدنة إنسانية ليوم أو يومين في الحرب الطاحنة في غزة.
طاولة ثلاثية
وقال المصدر إن ميزة الاجتماع تتمثل في جمع الأطراف الثلاثة على طاولة واحدة وفي وقت واحد للإسراع بإيقاع العملية. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو استبعد مجددا أي وقف لإطلاق النار من دون الإفراج عن الأسرى الذين تحتجزهم «حماس».
وأعلن البيت الأبيض، عن هدن إنسانية في شمال غزة 4 ساعات يوميا اعتبارا من الخميس. وقال إن «إسرائيل أبلغتنا بأنه لن تكون هناك عملية عسكرية خلال فترات توقف القتال»، وأن هناك «ممرين إنسانيين سيسمحان للناس بالفرار من القتال في غزة»، مؤكدا أنه يتوقع أن تدخل قطاع غزة 150 شاحنة مساعدات إنسانية يوميا.
ووصف البيت الأبيض فترات التوقف في القتال، بأنها «خطوة في الاتجاه الصحيح».
وقالت الحكومة الإسرائيلية مساء أمس الأول انه من «السابق جدا لأوانه» التحدث عن «سيناريوهات» حول مستقبل قطاع غزة الذي يجب أن «ينزع السلاح فيه»، لكنها أشارت إلى أنها تتشاور مع دول أخرى بشأن هذا الوضع. لكن صحيفة «نيويورك تايمز» نقلت عن أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية أن السلطة أبلغت إدارة بايدن أنها منفتحة على القيام بدور حكم في مرحلة ما بعد «حماس» في غزة إذا التزمت الولايات المتحدة بحل الدولتين.
في غضون ذلك، حذر الجنرال تشارلز براون، رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة وكبير المستشارين العسكريين للرئيس الأميركي جو بايدن، من ان عدم التوصل إلى حسم أسرع للقتال في غزة قد يساعد في زيادة فرص انضمام المدنيين إلى صفوف «حماس».
هدف كبير
واعتبر أن هدف إسرائيل المعلن من حربها على غزة وهو التدمير الكامل لحركة «حماس» المسلحة التي تدير القطاع كان «أمرا كبيرا جدا»، معتبرا أن استهداف القيادة العليا لحماس «قد يتحقق بسرعة أكبر». وتابع للصحافيين «أعتقد أنه كلما طال أمد هذا الأمر زادت الصعوبة».
وردا على سؤال عن مدى خشيته من أن يتمخض تزايد عدد القتلى الفلسطينيين عن دفع المدنيين للانضمام إلى صفوف المسلحين، قال براون «نعم، الأمر كذلك إلى حد كبير. وأعتقد أن هذا أمر يتعين علينا الانتباه له».
ميدانيا، نظمت القوات الإسرائيلية زيارة الى قلب مدينة غزة حيث تدور معارك ضارية، وشاهد المراسلون دمارا معمما على امتداد أنقاض الطريق الساحلي سابقا.
وأمس، أعلن جيش الاحتلال انه سيطر أمس الأول «بعد عشر ساعات من القتال» على «معقل» لحركة «حماس» في مخيم جباليا للاجئين شمال غزة، مشيرا إلى أنه كان موقعا للتدريب.
واشتبكت القوات الإسرائيلية مع مسلحين من حركتي حماس والجهاد الإسلامي «في المعقل، فوق وتحت الأرض»، واعلن الجيش العثور على 130 مدخلا لأنفاق منذ بدء الحرب التي أدت إلى مقتل 34 جنديا إسرائيليا.
من جهتها، أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، في بيان، أن مقاتليها تمكنوا يوم الأربعاء وحده من «تدمير 16 آلية عسكرية كليا أو جزئيا في مختلف محاور القتال»، كما تحدثت عن «عمليات قنص» واستهداف للقوات المتوغلة بقذائف الهاون.
وضع كارثي
هذا، وأعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة «حماس» ان القصف المكثف أوقع ما يزيد على 10812 شهيدا بينهم 4412 طفلا و2918 من النساء و667 مسنا، واصابة 26905 مواطنين منذ 7 أكتوبر الماضي. واتهم المتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة منظمة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) بأنها «أدارت ظهرها لسكان القطاع عموما وتركت الأطفال فيه دون تطعيم».
وأكد ان 900 ألف من سكان غزة وشمالي القطاع باتوا بلا مأوى ولا دواء ولا حماية.
وفيما تفيد أرقام الأمم المتحدة أن 1.5 مليون شخص من أصل 2.4 مليون عدد سكان القطاع نزحوا جنوبا، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري أمس الأول إن 50 ألف فلسطيني غادروا شمال غزة خلال 24 ساعة، بينما قدر مسؤول أميركي قبل أيام أن نحو 350 ألف شخص ما زالوا في الشمال «في وضع إنساني كارثي» بحسب وكالات الأمم المتحدة، اذ «يكافحون من أجل الحصول على حد أدنى من المياه والمواد الغذائية الضرورية لاستمراريتهم». وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إن «المواد الغذائية الأساسية مثل الأرز والحبوب والزيت النباتي نفدت بالكامل تقريبا».
ورغم كل التنديد والنداءات التي توجهها المنظمات الإغاثية، زعم رئيس هيئة تنسيق الشؤون المدنية في الأراضي الفلسطينية التابعة لوزارة الدفاع (كوغات) موشيه تيترو أن «لا أزمة إنسانية في قطاع غزة»، واكتفى بالقول «نعلم أن هناك الكثير من الصعوبات ولكن يمكنني القول إنه لا أزمة إنسانية في قطاع غزة».
وخلافا لما تؤكده المنظمات الاممية التي تدعو لرفع الحصار الخانق وادخال المساعدات، ادعى تيترو أن الجيش الإسرائيلي يسهل نقل المساعدات إلى غزة، لاسيما «الماء والغذاء والإمدادات الطبية والمساعدات الإنسانية للملاجئ». وكذبت المتحدثة باسم الصليب الأحمر تصريحات المسؤول الاسرائيلي وقالت لـ «الجزيرة» إن الطواقم الطبية في غزة تعمل في ظروف مستحيلة منذ بداية الأزمة، وأضافت أن «ما رأيناه في قطاع غزة مروع».
الضفة تغلي
في موازاة ذلك، تصاعدت حالة الغليان في الضفة الغربية، حيث أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بارتفاع عدد الشهداء «جراء عدوان الاحتلال المتواصل على مدينة جنين ومخيمها إلى 10 شهداء، إضافة إلى 14 إصابة بالرصاص الحي، بينها حالات خطيرة»، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافات عسكرية قد اقتحمت المخيم من عدة محاور مرتين أمس وقصفت المدينة والمخيم بالطائرات المسيرة، فيما قامت الجرافات بتدمير الشوارع والبنية التحتية في المخيم ومحيطه. ونقل شهود عيان لوكالة «الأناضول» أن الاقتحام رافقه اندلاع اشتباكات مسلحة مع مقاومين فلسطينيين.

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