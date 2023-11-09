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التطورات في غزة محور القمتين العربية والإسلامية في الرياض

11/9/2023 11:21:04 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تحولت المملكة العربية السعودية الى مركز ثقل دولي، حيث تستضيف ثلاث قمم متتالية في خضم التطورات التي تشهدها المنطقة والعالم، لاسيما الحرب الاسرائيلية على غزة.
وعليه تعقد في المملكة اليوم «القمة السعودية - الأفريقية» الرامية الى تعزيز الجهود الدولية لإيجاد حلول مبتكرة تساعد دول القارة الأفريقية على استغلال ثرواتها ومقدراتها الذاتية، بما يعظم الأثر الإيجابي لاستثمارات المملكة ومشاريعها التنموية في الدول الأفريقية على اقتصاد ومجتمعات هذه الدول، ويسهم في خفض نسبة البطالة والفقر، وتعزيز شراكة المملكة والدول العربية مع دول القارة الأفريقية.
وقالت وكالة الأنباء السعودية «واس» ان استضافة هذه القمة تعكس حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، على تطوير شراكات المملكة الدولية، بما يخدم أهدافها السياسية والاقتصادية والتنموية، ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، حيث تسعى المملكة إلى تعزيز العلاقات مع دول القارة الأفريقية ونقلها إلى آفاق ارحب والتأسيس لشراكة مثمرة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية.
ووفق «واس» تأتي هذه القمة امتدادا لاستضافة المملكة هذا العام لقمم واجتماعات وزارية مع عدد من التكتلات الدولية، منها القمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى، والقمة الخليجية مع رابطة دول الآسيان، والاجتماع الوزاري العربي مع دول الباسفيك، والتي أسهمت في إبراز دور المملكة القيادي على المستويين الإقليمي والدولي.
هذا، وقد اجتمع وزراء خارجية الدول العربية امس في الرياض، للتحضير لاجتماع القمة العربية الطارئة السادسة عشرة غدا، لبحث التطورات في قطاع غزة، حيث يجتمع قادة وزعماء الدول العربية الـ 22 لعقد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القادة، للتشاور والتنسيق وبحث سبل مواجهة التصعيد المستمر في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لتمثل هذه القمة الالتئام الطارئ الـ 16 للزعماء العرب، بعد 15 قمة طارئة في أوقات سابقة.
وهذا هو اجتماع القمة الثاني الذي تحتضنه السعودية هذا العام، بعدما استضافت «قمة جدة»، في مايو الماضي، بحضور «كامل العدد» للدول العربية، للمرة الأولى منذ 12 عاما، وأعلن خلالها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي اعتماد القرارات الصادرة عن القمة ومشروع جدول الأعمال و«إعلان جدة» الذي شدد على محورية القضية الفلسطينية.
كما تستضيف السعودية، بناء على دعوتها، وبصفتها رئيس القمة الإسلامية الحالية، «قمة إسلامية استثنائية» لدول «منظمة التعاون الإسلامي»، في الرياض، لبحث التصعيد الجاري في غزة، في موقف من شأنه أن يجمع قادة الدول الإسلامية لتبادل الآراء والتشاور والخروج بموقف يسهم في احتواء التصعيد الجاري.
وفي 18 من أكتوبر الماضي عقدت «منظمة التعاون الإسلامي»، بدعوة من السعودية، اجتماعا على مستوى وزراء الخارجية بشأن العدوان على غزة، ودعا المجتمعون إلى وقف إطلاق النار فورا.

MENAFN09112023000130011022ID1107404648

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