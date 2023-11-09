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أوقات مهدرة!

11/9/2023 11:20:43 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يحدثني أحد الأصدقاء أنه كان يلعب لعبة بهاتفه النقال، واللعبة الواحدة تأخذ منه قرابة الـ 15 دقيقة، فوصل به الحال إلى أنه بلغ قرابة 1000 انتصار غير المراكز الأخرى التي حصل عليها، فلو حسبناها كحسبة بسيطة 1000 انتصار «وهمي» ضرب 15 دقيقة، سيخرج لنا الناتج بـ 15000 دقيقة، تقسيم 60 دقيقة، سيخرج لنا ناتج بـ 250 ساعة، أي ما يعادل 10 أيام ونصف.
من يتابع مباريات كرة القدم وغيرها من الرياضات، وسأتحدث عن نفسي كنت والكثير غيري نتابع في اليوم الواحد من ثلاث إلى أربع مباريات، واستمر بنا الحال على هذا الشيء أكثر من عشر سنوات، فلو أخذنا حسبة بسيطة وحسبنا عدد الساعات التي قضيناها أنا وغيري في مشاهدة هذا الكم الهائل من المباريات لوجدنا العجب العجاب.
وكذلك مشاهدة الأفلام والمسلسلات التلفزيونية، الكثير من المتابعين شاهد ما لا يقل عن عشرات المسلسلات والتي قد تمتد لـ 100 حلقة وزيادة، بل إن البعض يفتخر بأنه شاهد قرابة الـ 50 مسلسلا عربيا وتركيا وأجنبيا، فلك أن تتخيل العدد الهائل من الساعات التي تم إهدارها فيما لا يفيد في الغالب.
هدر أوقات، وإضاعة أعمار، وإهمال للصحة، وعلاقات أصابها الفتور، وواجبات لم يكتب لها الاكتمال، وصلة أرحام قطعت، ومشاريع تجارية خسرت، والسبب هدر أوقات كثيرة فيما لا ينفع.
جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: «لا تزول قدما العبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه».
هناك دراسة بسيطة أجريت عن الوقت المهدر من قبلنا في التنقل بين وسائل التواصل الاجتماعي، الدراسة تقول إن الوقت الذي يقضيه الناس في التنقل بين برامج التواصل الاجتماعي يعدل قرابة الـ 200 صفحة من كتاب يقرؤه الشخص باليوم الواحد.
كم كتاب مفيد، أو شريط رائع، أو دورة علمية، فوتها الكثير منا بسبب اللهو المباح لن أقول اللهو المحرم، لأنه بديهي عدم جواز صرف الأوقات فيها، لو أحسن الواحد فينا استغلال وقته بما يفيد لوجد نفسه بعد فترة من الزمن، على قدر كبير من الثقافة والمخزون المعرفي.
لا يوجد مانع من الترفيه عن النفس ولكن ليكن بقدره، ولا يوجد مانع من الترويح عن النفس كذلك ولكن باعتدال، فالأوقات التي تهدر والأعمار التي تضيع سيسألنا الله عز وجل عنها.

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