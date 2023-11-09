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حرب المقاومة الرابحة في غزة

11/9/2023 11:20:43 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بعد أن بدأ التدخل البري، يستعد المجاهدون في غزة لخوض حرب العصابات مع العدو الصهيوني الذي ارتكب جميع الجرائم الدولية التي نص عليها القانون الجنائي الدولي.
ولا يزال العدو الصهيوني مستمرا، وبكل وقاحة، أمام العالم في هذا الطريق دون الاكتراث بردة الفعل الإنسانية الداعمة لأهل غزة.
وحرب العصابات تعني الحرب بين قوتين، الاولى عبارة عن خلايا عنقودية لا يتجاوز عدد المقاتلين فيها عن الخمسة مقاتلين تتميز بخفة الحركة والانتقال من موقع إلى آخر بشكل سريع ومعرفة مداخل ومخارج الطرق في المدينة وإذا كان السكان معهم فهم في الجنة، أما إذا كان السكان ضدهم فهم في الجحيم، والمقاتلون في غزة ليس سكان غزة معهم فحسب، بل إن شعوب العالم الإسلامي معهم أيضا.
وهذا يعني أن معنويات المجاهدين في غزة تعانق السماء وليس أمامهم الا الحرية والنصر أو الشهادة في سبيل الله ثم الجنة.
أما قوة العدو الصهيوني فإنها مترددة في زيادة التوغل البري لأن جنودها مرعوبون جدا من مواجهة المجاهدين، إذ إن هذه الخطوة تعني الإبادة المحققة لهم، وهذا الأمر معلوم لديهم على الرغم من انهم اكثر عددا وأقوى عتادا.
ومن العوائق المهمة للتقدم البري أن هذه القوات بطيئة الحركة، ما يجعلها أهدافا سهلة لمقاتلي حرب العصابات الفلسطينيين الذين يعتمدون على الكر والفر السريع ما يمنحهم تفوقا كبيرا على قوات العدو في ارض المعركة من خلال الكمائن والافخاخ والألغام الارضية والقذائف المحمولة على الكتف والتي تحدث خسائر فادحة بالقوات البرية للعدو الصهيوني.
وفي الوقت نفسه، تعتبر حرب المدن في النظريات العسكرية العالمية بالنسبة للجيوش المهاجمة من أصعب وأخطر المعارك، أضف الى ذلك أن العقيدة القتالية لمن هم في موقف الدفاع تكون أقوى ألف مرة من القوات المهاجمة وتزداد قوة هذه العقيدة عندما تكون العقيدة الدينية مدعومة بأخذ الثأر، والعرب قديما وحديثا مشهورون بأخذ الثأر من العدو.
أما السلاح النووي الذي تلوح به إسرائيل، فهو دليل دامغ على هزيمتها المؤكدة لمعركة غزة، فالسلاح النووي يعني الانتحار السياسي والعسكري لقوات العدو فهذا السلاح سيدمر قوات العدو بسبب تواجدهم على سطح الأرض أولا، وأضف الى ذلك أن تجهيزاتهم الميدانية الوقائية تساوي صفرا أمام السلاح النووي، ولن تقيهم من الآثار الناجمة عنه مثل العصف والحرارة والدمار وانطلاق إشعاعات ألفا وبيتا وغاما التي تدمر الجسم البشري من الداخل والخارج.
أما المقاومون الفلسطينيون الملقبون بمقاتلي حرب العصابات والموجودون تحت سطح الارض فسيكونون في مأمن من آثار هذا السلاح.
أخيرا، الغريب في الأمر أن بعض حاخامات اليهود متفقون على أن عمر دولة إسرائيل هي 75 سنة وان آخر زعيم لهم سيكون اسمه نتنياهو وتعني بالعربية (عطا الله) وان اقتصادهم منهار تماما، وان يهود الشتات (المستوطنين) غادروا مطار بن غوريون بجوازات بلادهم التي أتوا منها قبل استقرارهم غير المحظوظ في إسرائيل بعد مقتل الكثير منهم في عملية طوفان الأقصى، كما أن هناك حالات فرار من الجيش بأعداد كبيرة كذلك.
وإلـــى الآن لم يستوعبوا أنهم أصبحوا عارا على الانسانية بسبب مجازرهم في غزة، وهذا بشهادة كل دول العالم الشريفة، خاصة الدول التي سحبت سفراءها من إسرائيل.
والنداء الأخير لهؤلاء الغرباء عن أرض فلسطين أن اتركوا بنادقكم وعتادكم وارحلوا، فرحيلكم سيكون اعظم انتصار لكم، أو ابقوا فيها إن شئتم لتكون غزة مقبرة لكم.

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