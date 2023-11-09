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استضافة المونديال.. استحقاق سعودي

11/9/2023 11:20:43 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) لطالما تألقت الرياضة السعودية الكروية في سماء الرياضة العالمية ووصلت الى الصفوف الأولى مع الفرق المتصدرة للأولمبياد والمباريات الغربية والآسيوية والعربية والخليجية، وعبر أعوام مضت ما زالت الرياضة السعودية تحصد الكؤوس والمراكز الأولى تقديرا للجهود المبذولة تجاهها، ولقد أولت الحكومة السعودية كرة القدم أولوية على أجندتها للتنمية المستدامة لـ«رؤية 2030» إلى استضافة المونديال 2034.
وجاء طلب المملكة العربية السعودية للترشح باستضافة مونديال 2034 خطوة على طريق مسيرة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي وسعيه للنهوض بجميع مناحي الحياة، تنمية وازدهارا، لما يعود على الشعب السعودي بالتقدم والرفاهية، هذه ليست سطورا إنشائية، بل طريق يُعبّده الأمير الشاب ويسير عليه برفقة الشعب السعودي الشقيق إخلاصا وتعاونا.
ولذلك، كان طلب الشقيقة السعودية الترشح لاستضافة مونديال 2034 مستحقا لفوزها بالتنظيم كأول دولة متفردة تطلب الاستضافة لكأس العالم بنسختها الجديدة المكونة من 48 دولة، وتعد المملكة الدولة العربية الثالثة التي تنال حق تنظيم المونديال بعد دولة قطر الشقيقة عام 2022 والمغرب الشقيق لعام 2030 بالاشتراك مع إسبانيا والبرتغال. وبطلب الترشح حصلت السعودية على الدعم الكامل من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بكل أعضائه لاستضافة الكأس العالمية، وذلك بعد قرار أستراليا عدم الترشح لهذه النسخة.
في الحقيقة، إن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان «قدها وقدود» في تحقيق جميع متطلبات استضافة «مونديال 2034»، لما تملكه المملكة من اقتصاد قوي، ولله الحمد، ونسأل الله أن يحفظ هذه النعم الوفيرة على الشقيقة الكبرى لدول مجلس التعاون الخليجي، وواقعا متطلبات «فيفا»، ومنها بناء 14 ملعبا كحد أدنى للملاعب المقترحة المناسبة، و4 ملاعب الحد الأدنى للملاعب المقترحة الموجودة (قائم حاليا، قيد الإنشاء، يتطلب التجديد أو إعادة البناء مع الحفاظ على العناصر الهيكلية الرئيسية)، لتكون سعة الملاعب بدور المجموعات (باستثناء المباراة الافتتاحية) 40 ألف متفرج دور الـ 32، دور الـ 16، ربع النهائي ومباراة تحديد المركز الثالث و60 ألف متفرج سعة الملاعب المضيفة لنصف النهائي، و80 ألف متفرج سعة الملعب المضيف للمباراة النهائية.
وفي قراءة للخبر، فإن «فيفا» ستسلم المتطلبات والمقاييس للدولة المرشحة لتلك الملاعب وتبلغ مساحتها 105×68 مترا (طول وعرض الملعب)، على أن يشيد 72 موقعا مخصصا لمعسكرات التدريب (مقترنا بفندق)، و4 مواقع تدريب مناسبة في كل ملعب (مقترنة بفندق) ومقران على الأقل لمعسكرات تدريب الحكام (مقترنة بفندق).
ولن يكون الاستعداد الكامل لبناء المدن الرياضية لاستضافة الحدث العالمي «مونديال 2034» فقط بدءا من العام المقبل 2024، بل من اليوم بدأ التنظيم والتنسيق لإنجاز العمل، ولذلك فإن الفوز بالاستضافة استحقاق لمكانة المملكة وجهودها في إدارة عجلة التنمية المستدامة في البلاد والإقليم ومع دول العالم.

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